Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có báo cáo gửi Bộ Công Thương về các vướng mắc trong thực hiện Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Điện lực, trong đó có quy định về lắp đặt điện mặt trời mái nhà.



Nhiều hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí điện sinh hoạt hằng tháng

Trong đó, EVN nêu thực tế có chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý. Mặc dù, Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ quy định, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (dù không hoặc có đấu nối lên hệ thống điện quốc gia, nhưng không bán điện dư) đều phải thông báo đến Sở Công Thương, đơn vị điện lực, cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

Việc này nhằm quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo quy định.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng nếu không quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ tại Điều 37, sẽ khó xác định hành vi vi phạm. Từ đó, gây lúng túng trong xử lý theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực.

Do đó, EVN kiến nghị xem xét bổ sung quy định: Các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ mà không thực hiện thông báo hoặc đăng ký, sẽ bị xử phạt hành chính tùy mức độ vi phạm.

EVN đánh giá quy định này nhằm bảo đảm nghĩa vụ thông báo/đăng ký mang tính ràng buộc pháp lý, tránh khoảng trống trong chế tài xử lý, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Hỗ trợ hộ dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Mới đây, Bộ Công Thương có dự thảo lần 3 Quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Theo đó, hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và có hệ thống lưu trữ điện có thể được hỗ trợ tiền từ 2-3 triệu đồng.

Cùng với đó, hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được hỗ trợ lãi suất vay thương mại để đầu tư.

Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất cho hệ thống điện mặt trời hộ gia đình không lắp kèm hệ thống lưu trữ điện là tối thiểu là 4 triệu đồng cho mỗi 1 kWp công suất cực đại ghi trên các tấm PV và chỉ áp dụng cho phần công suất cực đại đến 5 kWp.

Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất cho hệ thống điện mặt trời hộ gia đình có lắp kèm hệ thống lưu trữ điện: Ngoài hỗ trợ quy định ở trên, còn được hỗ trợ thêm tối thiểu là 2 triệu đồng cho mỗi 1 kWh của hệ thống lưu trữ điện và chỉ áp dụng cho phần công suất đến 10 kWh.