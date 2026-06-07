EVN hết lỗ lũy kế, gửi ngân hàng hơn 132.000 tỉ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt 645.658 tỉ đồng, tăng hơn 65.000 tỉ đồng so với năm trước, tương đương tăng khoảng 11% so với 2024.



EVN chính thức hết lỗ lũy kế

Việc doanh thu tăng nhanh hơn nhiều so với chi phí đầu vào đã giúp biên lợi nhuận cải thiện đáng kể. Trừ giá vốn 549.307 tỉ đồng, Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận gộp 96.351 tỉ đồng, tăng tới 94% so với mức 49.588 tỉ đồng của năm 2024.

Sau khi trừ các chi phí khác, EVN báo lãi sau thuế 31.881 tỉ đồng, cao gấp 5,3 lần so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt hơn 50.500 tỉ đồng.

Nguồn thu từ bán điện vẫn là nòng cốt trong tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn.

Năm 2025, doanh thu bán điện đạt hơn 637.000 tỉ đồng, tăng 11,2% so với năm 2024. Trong khi đó, giá vốn bán điện chỉ tăng hơn 3,4% lên 544.571 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ sau một năm kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến đã giúp EVN xóa hết khoản lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm và ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 5.533 tỉ đồng vào cuối năm 2025.

Cũng theo báo cáo này, tính hết năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 783.000 tỉ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 20.055 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn lượng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng lên tới 132.388 tỉ đồng, tăng khoảng 78% so với đầu năm 2025.

Tại hồ sơ dự án Luật sửa đổi Luật Điện lực mới đây, Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp đã đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 52 của Luật, theo hướng: Giá bán lẻ điện được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ, với lợi nhuận hợp lý để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Theo Bộ Công Thương, thực tế, trong thời gian qua vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân dẫn đến hoạt động kinh doanh của EVN bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023. Số lỗ lũy kế 2 năm 2022-2023 khoảng 50.029 tỉ đồng, sau khi tính toán lại, đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của EVN có lãi nên số lỗ lũy kế còn 44.792 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi Bộ Công Thương ngày 14-5 nhằm bổ sung thông tin của Bộ Công Thương tại dự thảo sửa đổi Luật Điện lực, EVN đã báo "số lỗ" cập nhật đến hết năm 2025 giảm đi rất nhiều. EVN cho biết: "Trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN được cải thiện đáng kể, đến hết năm 2025, số lỗ lũy kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn hơn 5.611 tỉ đồng". Như vậy, số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 của Công ty mẹ - EVN giảm 87,48% so với trước đó.