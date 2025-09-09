HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

EVN lý giải gì về việc phân bổ khoản lỗ hơn 44.000 tỉ đồng vào giá điện?

Thùy Linh

(NLĐO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lý giải nguyên nhân khoản lỗ khoảng 44.000 tỉ đồng là do giá bán lẻ điện thấp hơn giá thành sản xuất.

Theo EVN, dự thảo sửa đổi Nghị định 72/2025 liên quan đến phân bổ khoản lỗ của EVN vào giá bán điện là cần thiết và phù hợp theo các quy định.

EVN lên tiếng về phân bổ khoản lỗ hơn 44.000 tỉ đồng vào giá điện - Ảnh 1.

EVN lên tiếng về phân bổ khoản lỗ hơn 44.000 tỉ đồng vào giá điện

Lý do EVN lỗ hơn 44.000 tỉ đồng do giá điện bán ra rẻ hơn giá thành

Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu rõ trong cơ cấu giá thành điện hiện nay thì giá thành của khâu phát điện chiếm tỉ trọng tới 83%; các khâu còn lại (khâu truyền tải, phân phối - bán lẻ, quản lý ngành - phụ trợ) chiếm tỉ trọng khoảng 17% giá thành điện.

Ở giai đoạn 2022-2023, giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện than, dầu, khí, tỉ giá ngoại tệ tăng cao đột biến do ảnh hưởng của sự kiện địa chính trị Nga-Ukraine và nhu cầu nhiên liệu của giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, cũng trong giai đoạn này do ảnh hưởng của thời tiết và thủy văn, tỷ trọng sản lượng thủy điện giảm (thủy điện là nguồn điện giá rẻ), vì vậy phải thay thế vào đó là các nguồn điện có giá cao tăng lên.

Theo báo cáo của EVN, trong giai đoạn 2022-2023 các khoản chi phí chưa được tính hoặc chưa được tính đầy đủ trong các lần điều chỉnh giá điện còn khoảng 44.000 tỉ đồng.

Trong đó, năm 2022, giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.882,73 đồng/kWh; giá thành sản xuất kinh doanh điện là 2.032,26 đồng/kWh (trong đó giá thành khâu phát điện thương phẩm là 1.698,45 đồng/kWh, bằng 83,57% giá thành). Như vậy giá bán điện thấp hơn giá thành điện là 149,53 đồng/kWh.

Đối với năm 2023, giá bán lẻ điện được điều chỉnh 2 lần tăng 7,5% nhưng vẫn thấp hơn so với tính toán giá điện bình quân. Theo đó, giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.953,57 đồng/kWh; giá thành sản xuất kinh doanh điện là 2.088,90 đồng/kWh (trong đó giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.744,12 đồng /kWh, bằng 83,49% giá thành). Như vậy, giá bán điện thấp hơn giá thành điện là 135,33 đồng/kWh.

Sau khi tính toán tổng hợp các số liệu liên quan, các khoản chi phí chưa được tính hoặc chưa được tính đầy đủ trong các lần điều chỉnh giá điện giai đoạn 2022-2023 là khoảng 44.000 tỉ đồng.

Ngoài cơ chế giá mua điện đầu vào cao, giá bán thấp gây lỗ cho EVN, tập đoàn này cũng cho biết phục vụ các chính sách an sinh xã hội đã khiến EVN bỏ chi phí lớn. Đơn cử, việc hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh COVID-19 giai đoạn các năm 2020- 2021, EVN đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện, hỗ trợ tiền điện gồm 5 đợt với tổng số trên 15.200 tỉ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp thông tin, chênh lệch doanh thu bán điện và chi phí sản xuất điện sản xuất tại các huyện đảo, xã đảo năm 2022 là -387 tỉ đồng và năm 2023 là -428 tỉ đồng.

"Đối với giá thành điện năm 2022 - 2023, Bộ Công Thương đã tổ chức các đoàn kiểm tra theo quy định. Ngoài ra, trong năm 2024, Kiểm toán Nhà nước cũng đã tiến hành kiểm toán chuyên đề "Công tác quản lý giá điện giai đoạn 2022 - 2023" - EVN nêu.

Giá điện của Việt Nam vẫn thấp hơn các nước

So sánh giá điện Việt Nam với các nước trên thế giới, EVN khẳng định theo thống kê về giá điện bán lẻ cho khách hàng sinh hoạt giai đoạn 2023 - 2025 tại trang Global Petrol Prices, giá điện Việt Nam (7,8 cents/k Wh) đứng thứ 42 trong số 144 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong khu vực Đông Nam Á, giá điện Việt Nam cao hơn Lào và Malaysia nhưng thấp hơn nhiều so với Indonesia (9,2 cents/kWh), Thái Lan (12,7 cents/kWh), Philippines (20,3 cents/kWh).


Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không còn thời gian để chần chừ áp dụng giá điện 2 thành phần

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không còn thời gian để chần chừ áp dụng giá điện 2 thành phần

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ về giá điện 2 thành phần.

Đề xuất lộ trình áp dụng giá điện mới

(NLĐO) - Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định về lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện 2 thành phần.

Đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ thay bậc thang, Bộ Công Thương nói gì?

(NLĐO) - Bộ Công Thương vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai về đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ hoạt động

