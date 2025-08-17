HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

EVN xin tính khoản lỗ luỹ kế gần 45 ngàn tỉ đồng vào giá điện

Lê Thúy

(NLĐO) - EVN kiến nghị cho phép tính toán khoản lỗ luỹ kế là một khoản chi phí được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Bộ Công Thương đang xây dựng Tờ trình về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 72 năm 2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

EVN xin tính khoản lỗ luỹ kế gần 45 ngàn tỉ đồng vào giá điện- Ảnh 1.

Đề xuất tính khoản lỗ lũy kế 44.792 tỉ đồng của EVN vào giá điện

Theo cơ quan soạn thảo, hiện nay việc thực hiện cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72 năm 2025.

Thực hiện Nghị định số 72 năm 2025, thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiến hành triển khai thực hiện việc xây dựng, tính toán giá bán lẻ điện bình quân theo quy định về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hằng năm, trong năm.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thực hiện Nghị định, còn một số nội dung cần được xem xét, điều chỉnh để đảm bảo nguyên tắc toàn bộ các chi phí hợp lý, hợp lệ cần được đưa vào tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72 năm 2025 để tiếp tục hoàn thiện quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là cần thiết.

Theo đó, tờ trình về dự thảo nghị định trên nêu báo cáo của EVN cho thấy do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn năm 2022-2023, dẫn đến EVN gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, số lỗ lũy kế 2 năm này khoảng 50.029 tỉ đồng. Đến hết năm 2024, số lỗ lũy kế của Công ty mẹ - EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỉ đồng.

Khoản lỗ còn treo sẽ là một khoản chi phí được tính vào giá điện

Điều này dẫn đến việc vốn đầu tư Nhà nước vào EVN giảm, không bảo toàn được vốn đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp phần vốn đầu tư Nhà nước trong giai đoạn các năm trước đây.

EVN kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế (đây là các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây) là một khoản chi phí được tính vào bán lẻ điện bình quân.

Vì vậy, tờ trình dự thảo nghị định trên đã sửa đổi, bổ sung vào điểm g khoản 2 điều 4 Nghị định 72 năm 2025. 

Tổng các chi phí khác chưa được tính vào giá điện, là các khoản chi phí được phép tính nhưng chưa tính đầy đủ vào giá điện, được tính phân bổ vào giá bán lẻ điện bình quân, bao gồm: Các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện trước đây, được xác định theo kết quả hoạt động kinh doanh, giảm trừ lợi nhuận hoạt động khác (nếu có); Chênh lệch tỉ giá đánh giá lại chưa được phân bổ, chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện.

Liên tới giá điện, lần điều chỉnh gần nhất trong năm nay là ngày 10-5, theo đó EVN đã tăng giá bán lẻ điện bình quân 4,8%, lên mức 2.204,06 đồng/KWh. Từ năm 2023 đến nay, EVN đã 4 lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền, với mức tăng hơn 17%.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng chỉ đạo về quản lý giá điện, xăng dầu

Phó Thủ tướng chỉ đạo về quản lý giá điện, xăng dầu

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có quản lý giá điện, xăng dầu...

Giá điện riêng với trạm, trụ sạc xe điện, cao nhất gần 4.300 đồng/kWh

(NLĐO) - Trạm, trụ sạc cho xe điện sẽ được áp biểu giá bán lẻ điện riêng theo cấp điện áp, trong giờ cao điểm có thể phải trả tới 4.298 đồng/kWh.

Giá điện sinh hoạt có cách tính mới, cao nhất gần 4.000 đồng/kWh

(NLĐO) - Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc, bậc 1 khoảng 1.984 đồng/kWh và cao nhất bậc 5 là 3.967 đồng/kWh.

giá điện khoản lỗ luỹ kế của EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam giá bán lẻ điện tăng giá điện
