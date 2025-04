EVNCPC chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn

Mỗi mùa mưa bão đi qua, nhiều gia đình tại miền Trung - Tây Nguyên vẫn phải chật vật trong những căn nhà tạm bợ, luôn thấp thỏm lo sợ trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Với các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, giấc mơ có một mái ấm kiên cố dường như quá xa vời. Thấu hiểu những trăn trở ấy, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) nhiều năm qua đã triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tạm, nhà dột nát, tiếp thêm hy vọng về một cuộc sống an toàn, ổn định hơn cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mái ấm vững chãi - Niềm hy vọng cho người nghèo

Một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ là gia đình ông Đỗ Đức Thành (trú tại 282/12 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng). Ông Thành làm thợ sơn với thu nhập bấp bênh, trong khi vợ ông làm giúp việc nhưng sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Với bốn con nhỏ đang tuổi ăn học, gánh nặng kinh tế càng trở nên chồng chất.

Nhờ sự kết nối của chính quyền địa phương, EVNCPC thông qua Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã hỗ trợ gia đình ông 70 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà kiên cố hơn. Xúc động trong buổi lễ khởi công, ông Thành chia sẻ: "Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, cuối cùng gia đình tôi cũng có thể an tâm về chỗ ở. Tôi thực sự biết ơn sự quan tâm của chính quyền và ngành điện".

Không chỉ ở Đà Nẵng, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của EVNCPC còn triển khai trên 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Tại tỉnh Đắk Nông, Công ty Điện lực Đắk Nông đã tổ chức khởi công và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình bà H'Mai (buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô) là một trong những hộ may mắn được nhận sự hỗ trợ này.

Bà H'Mai từng tham gia kháng chiến và bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng với tỷ lệ mất khả năng lao động lên đến 41%. Gia đình bà sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, khi nhận số tiền hỗ trợ 35 triệu đồng trong đợt 1 ngay tại lễ khởi công, bà xúc động chia sẻ: "Tôi thực sự hạnh phúc khi biết rằng mình sắp có một ngôi nhà mới kiên cố hơn, an toàn hơn".

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt khắc khổ của bà Nguyễn Thị Lẫy (người phụ nữ gần 60 tuổi, trú tại tổ dân phố Linh Vân, phường Cam Linh, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Niềm vui quá lớn đến với bà khi từ nay được sống trong căn nhà mới khang trang, ấm cúng hơn trước rất nhiều. Dù sinh sống ngay trung tâm thành phố Cam Ranh, gia đình bà vẫn thuộc diện hộ nghèo của phường Cam Linh với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở tuổi xế chiều, bà vẫn là lao động chính, mưu sinh bằng nghề bán vé số để nuôi chồng mắc bệnh ung thư, hai con bị dị tật bẩm sinh, trong đó, con gái lớn nằm liệt giường, mất hoàn toàn ý thức, không thể tự chăm sóc bản thân và một cháu nhỏ cũng mang dị tật.

Nhờ sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cam Ranh, phường Cam Linh và Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (đơn vị thành viên của EVNCPC), căn nhà đã được hoàn thành và bàn giao sau thời gian thi công gấp rút. Ngôi nhà có diện tích 50m² với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó EVNCPC hỗ trợ 70 triệu đồng, Mặt trận thành phố Cam Ranh vận động thêm 30 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Trần Khánh Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cam Ranh bày tỏ lòng cảm kích trước nghĩa cử của EVNCPC vì những chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, kịp thời hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Cam Ranh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Ông mong rằng nghĩa cử cao đẹp này sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới. "Đây là niềm vui ngoài sức tưởng tượng của gia đình cô Nguyễn Thị Lẫy. Món quà này chính là động lực to lớn giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại", ông Trần Khánh Hòa nhấn mạnh.

Chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đời sống nhân dân, EVNCPC luôn coi công tác an sinh xã hội là trách nhiệm quan trọng đối với cộng đồng. Trong giai đoạn từ 2020 đến nay, EVNCPC đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa.

Riêng năm 2025, hướng tới các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập (07/10/1975 – 07/10/2025), EVNCPC tiếp tục dành thêm 4,9 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi để triển khai chương trình xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa tại 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng, giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn có nơi ở an toàn, ổn định hơn.

Chia sẻ về chương trình này, ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: "EVNCPC không chỉ mang ánh sáng điện đến với người dân từ thành thị đến hải đảo xa xôi, mà còn mong muốn góp phần xây dựng những mái ấm vững chắc cho các gia đình khó khăn. Đặc biệt, khu vực miền Trung - Tây Nguyên thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, nên việc hỗ trợ nhà ở không chỉ giúp người dân an cư mà còn thể hiện sự sẻ chia thiết thực của ngành điện với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và người dân trong hành trình này, để ngày càng có thêm nhiều gia đình được sống trong những ngôi nhà kiên cố, vững chãi, vượt qua những khắc nghiệt của thiên nhiên ở vùng đất còn lắm khó khăn này".

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của EVNCPC không chỉ giúp nhiều gia đình có mái ấm vững chắc mà còn thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội của EVNCPC, không chỉ đảm bảo nguồn điện ổn định mà còn luôn sát cánh cùng cộng đồng, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Những ngôi nhà mới không chỉ là chốn đi về an toàn, ấm áp mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình vững tin vươn lên trong cuộc sống.