EVNCPC khắc phục sự cố bão Trami, đảm bảo cấp điện lại cho 100% khách hàng

Đến 13 giờ ngày 28-10, Tổng Công ty điện lực miền Trung ( EVNCPC) đã cơ bản hoàn tất việc khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 6 (Trà Mi). Hiện chỉ còn một số khu vực ngập lụt đang được EVNCPC theo dõi để đảm bảo an toàn trước khi tiến hành cấp điện trở lại.

Các nhân viên của EVNCPC khắc phục sự cố điện do bão Trami gây ra

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, khẩn trương ứng trực 24/24 giờ để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão, giúp khách hàng miền Trung - Tây Nguyên sớm ổn định nguồn điện bảo đảm sinh hoạt và sản xuất.

Ông Ngô Tấn Cư nhấn mạnh: "Ngay sau bão số 6, các đơn vị của EVNCPC đã lập tức vào cuộc, vượt qua khó khăn để cấp điện lại cho người dân một cách an toàn, nhanh chóng nhất". Tính đến thời điểm hiện tại, 218 sự cố đã được xử lý, cấp điện trở lại cho hơn 689.345 khách hàng, chiếm 14,4% tổng số khách hàng của EVNCPC, chiếm 91% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng. Ngoại trừ một số khu vực ngập lụt, sạt lở chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, EVNCPC cơ bản đã hoàn tất công tác khắc phục.

Trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nước rút đến đâu thì kiểm tra an toàn đến đó, đồng thời nếu đảm bảo an toàn thì cấp điện lại ngay cho khách hàng. "Việc cấp điện lại là nhiệm vụ cấp bách, nhưng đảm bảo an toàn cho người dân và người lao động là ưu tiên hàng đầu". Ông Cư nhấn mạnh.

