EVNHCMC hiện đại hóa lưới điện phục vụ sản xuất

Khu vực Bắc và Đông Bắc TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ), hiện do Công ty Điện lực Bình Dương, Thuận An và Bến Cát quản lý, vận hành.

Theo EVNHCMC, Bình Dương cũ là địa phương có sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất cả nước, trong đó hơn 70% phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp. Sau sáp nhập địa giới hành chính, toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại khu vực này được chuyển giao cho EVNHCMC tiếp nhận, phục vụ. Ngành điện TP HCM sau đó đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, với mục tiêu trọng tâm là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, không để xảy ra gián đoạn sản xuất.

Thực tế cho thấy sự chuyển giao này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp (DN). Ông Nguyễn Trần Anh Tú, quản lý điện Công ty TNHH Kolon Bình Dương (KCN Bàu Bàng), cho biết tình hình cung cấp điện trong năm 2025 tương đối tốt. Việc cập nhật thông tin giữa ngành điện và DN diễn ra nhanh chóng, các buổi trao đổi, đối thoại có chiều sâu hơn, giúp DN yên tâm trong sản xuất. "Với những DN sản xuất như chúng tôi, hệ thống trong nhà máy đòi hỏi điện áp phải ổn định, hạn chế tối đa các sự cố phát sinh bất thường. Thời gian tới, nhà máy có thể tăng công suất hoạt động, vì vậy chúng tôi mong ngành điện tiếp tục phối hợp, bảo đảm nguồn cung ổn định để không làm gián đoạn sản xuất" - ông Tú chia sẻ.

Ông Bùi Trung Kiên cam kết, EVNHCMC ưu tiên cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các khách hàng lớn, KCN

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thiên Lộc (KCN Sóng Thần 3), đánh giá thời gian qua ngành điện đã cung cấp điện đầy đủ cho hoạt động sản xuất. Tình trạng cắt điện đột xuất gần như không còn, giúp DN ổn định kế hoạch vận hành, giảm thiểu thiệt hại do dừng máy. "Chúng tôi ghi nhận sự hỗ trợ rất tích cực từ phía điện lực. Thông tin giữa DN và ngành điện được trao đổi thường xuyên, kịp thời, chính xác. Việc cung cấp điện ổn định giúp DN sản xuất tốt hơn, tránh được những tổn thất không đáng có. Tôi rất vui và đánh giá cao sự đồng hành này" - ông Nghĩa nói.

Theo lãnh đạo EVNHCMC, phụ tải điện tại khu vực Bắc và Đông Bắc TP HCM trong năm 2026 được dự báo tiếp tục tăng cao, nhất là trong các tháng cao điểm mùa khô. Khu vực này vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh nhờ sự phát triển của các KCN và khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Do đặc thù sản xuất liên tục nhiều ca, nhu cầu điện tại đây luôn ở mức cao và ổn định. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu khiến mùa khô tại Nam Bộ có xu hướng kéo dài, số ngày nắng nóng và cường độ nắng nóng được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng phụ tải sinh hoạt, thương mại - dịch vụ và phụ tải làm mát trong các KCN.

Trên cơ sở đó, EVNHCMC xây dựng hai kịch bản phụ tải cho năm 2026. Theo kịch bản cơ sở, công suất cực đại tại khu vực Bắc và Đông Bắc tăng khoảng 6,8% so với năm 2025. Trong kịch bản tăng cao, khi phụ tải công nghiệp tăng mạnh kết hợp với nắng nóng gay gắt kéo dài, công suất cực đại có thể tăng tới 12,5%. Dù tổng thể hệ thống điện vẫn đáp ứng được nhu cầu, song vào các thời điểm cao điểm mùa khô, một số khu vực có thể vận hành tiệm cận mức đầy tải, làm giảm dư địa dự phòng và gia tăng áp lực cho công tác vận hành lưới điện.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, nhấn mạnh ngành điện TP HCM xác định các khách hàng lớn, các KCN là đối tác đồng hành chiến lược. EVNHCMC cam kết ưu tiên cao nhất trong công tác vận hành, xử lý sự cố; chủ động đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng điện để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất; đồng thời tăng cường minh bạch thông tin, đối thoại và hỗ trợ kỹ thuật cho DN. "Chúng tôi đặt mục tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các khách hàng lớn, KCN và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng" - ông Bùi Trung Kiên khẳng định.



