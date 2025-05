Eximbank lên tiếng về vụ xông vào phòng giao dịch cướp rổ tiền ở TP Vũng Tàu

Đây là thông tin được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đưa ra sau sự việc cướp ngân hàng ở TP Vũng Tàu vào trưa ngày 21-5.

Theo đó, tại một đơn vị thuộc hệ thống Eximbank trên địa bàn TP Vũng Tàu, một đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật khi tìm cách xâm phạm an ninh tại điểm giao dịch của ngân hàng.

"Nhờ hệ thống an ninh nội bộ hoạt động hiệu quả và sự phối hợp nhanh chóng của lực lượng chức năng, đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại chỗ. Sự việc không gây thiệt hại về người. Hoạt động giao dịch đã nhanh chóng được khôi phục và diễn ra bình thường" – đại diện Eximbank nói.

Theo đại diện ngân hàng này, Eximbank luôn đặt an toàn của khách hàng và cán bộ nhân viên lên hàng đầu. Các quy trình an ninh - an toàn đã được thiết lập và thường xuyên rà soát nhằm bảo đảm khả năng ứng phó trong mọi tình huống.

Cửa kính của ngân hàng bị vỡ sau vụ cướp trưa 21-5. Ảnh: Ngọc Giang

Hiện ngân hàng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, phòng giao dịch của Ngân hàng Eximbank (phường 11, TP Vũng Tàu) chuẩn bị nghỉ trưa, bất ngờ có một đối tượng xông vào cướp một rổ đựng tiền. Sau đó, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

Quá trình cướp tiền, đối tượng đụng vào cửa kính làm vỡ kính ra vào của phòng giao dịch ngân hàng, lúc này nhân viên bảo vệ của ngân hàng cùng người dân truy đuổi. Phía ngân hàng cũng đã nhanh chóng thông báo cho Công an phường 11.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng và tang vật, đưa về trụ sở để điều tra, xử lý...