F-35 không chiến ở Tehran, Israel tuyên bố " rắn" với người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 4-3, một máy bay chiến đấu F-35I của Không quân Israel (IAF) đã bắn hạ một máy bay phản lực Yak-130 (do Nga sản xuất) của Iran trên bầu trời Tehran cách đây không lâu.

Đây là lần đầu tiên máy bay F-35I bắn hạ một máy bay có người lái và cũng là lần đầu tiên sau khoảng 40 năm, Không quân Israel tham gia không chiến với máy bay có người lái.

Một máy bay chiến đấu F-35I của Không quân Israel (IAF) - Ảnh: IDF

Theo Times of Israel, lần cuối cùng máy bay phản lực của IAF bắn hạ máy bay đối đầu có người lái là vào ngày 24-11-1985, trên bầu trời Lebanon. Trong sự kiện đó, một chiếc F-15 của IAF đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-23 của Syria.

Song song đó, IDF cũng cho biết IAF đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu ở Tehran.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã công khai đe dọa ám sát người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Lời đe dọa được đưa ra chỉ vài giờ sau khi có thông tin Iran bầu con trai của ông Khamenei là ông Mojtaba làm lãnh đạo tối cao tiếp theo.

Ông Katz cũng thông báo ông đã chỉ thị IDF "chuẩn bị và hành động bằng mọi cách" để hoàn thành nhiệm vụ như một phần không thể thiếu trong chiến dịch hiện tại.