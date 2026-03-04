F-35 không chiến ở Tehran, Israel tuyên bố " rắn" với người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

F-35 không chiến ở Tehran, Israel tuyên bố " rắn" với người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran

Anh Thư

(NLĐO) - Phía Israel tuyên bố một chiếc F-35l của nước này vừa bắn hạ chiến đấu cơ YAK-130 của Iran.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 4-3, một máy bay chiến đấu F-35I của Không quân Israel (IAF) đã bắn hạ một máy bay phản lực Yak-130 (do Nga sản xuất) của Iran trên bầu trời Tehran cách đây không lâu.

Đây là lần đầu tiên máy bay F-35I bắn hạ một máy bay có người lái và cũng là lần đầu tiên sau khoảng 40 năm, Không quân Israel tham gia không chiến với máy bay có người lái.

Không chiến ở Tehran, Israel tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ Iran - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu F-35I của Không quân Israel (IAF) - Ảnh: IDF

Theo Times of Israel, lần cuối cùng máy bay phản lực của IAF bắn hạ máy bay đối đầu có người lái là vào ngày 24-11-1985, trên bầu trời Lebanon. Trong sự kiện đó, một chiếc F-15 của IAF đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-23 của Syria.

Song song đó, IDF cũng cho biết IAF đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu ở Tehran.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã công khai đe dọa ám sát người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. 

Lời đe dọa được đưa ra chỉ vài giờ sau khi có thông tin Iran bầu con trai của ông Khamenei là ông Mojtaba làm lãnh đạo tối cao tiếp theo.

Ông Katz cũng thông báo ông đã chỉ thị IDF "chuẩn bị và hành động bằng mọi cách" để hoàn thành nhiệm vụ như một phần không thể thiếu trong chiến dịch hiện tại.

Tin liên quan

Ảnh vệ tinh phơi bày thiệt hại nghiêm trọng của Iran

Ảnh vệ tinh phơi bày thiệt hại nghiêm trọng của Iran

(NLĐO) - Ảnh vệ tinh do Công ty Vantor (Mỹ) cung cấp cho thấy Iran chịu những thiệt hại nặng nề sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố hạ F-15 bằng hệ thống tự chế tạo, đẩy lùi tàu sân bay Mỹ

(NLĐO) - Quân đội Mỹ tuyên bố đã ném bom hơn 2.000 mục tiêu ở Iran và sẽ tiếp tục tấn công 24/7, trong khi tổng thống Mỹ đòi "cắt đứt" với Tây Ban Nha.

Vũ khí Iran mạnh đến mức xuyên thủng phòng không Mỹ?

(NLĐO) - Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth hôm 2-3 cho biết 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng bị trúng một loại vũ khí "mạnh" của Iran.

Iran Không quân Israel Tehran lãnh tụ tối cao Iran không chiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo