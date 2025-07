F88 lập "cú hat-trick" giải thưởng tại Asian Banking & Finance 2025

Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) - Thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực tài chính thay thế tại Việt Nam - vừa được vinh danh tại ba hạng mục giải thưởng danh giá trong khuôn khổ Asian Banking & Finance Awards 2025 và ABF Fintech Awards 2025 do tạp chí chuyên ngành uy tín The Asian Banking and Finance (Singapore) tổ chức. Bao gồm: "Ứng dụng di động của năm" (Mobile App of the Year - Vietnam), "Sáng kiến xã hội của năm" (External Social Initiative of the Year - Vietnam), "Sáng kiến bền vững của năm" (Sustainability Initiative of the Year - Vietnam).

Ông Phạm Thanh Tùng - Đại diện F88 nhận ba giải thưởng tại Lễ trao giải ABF 2025

Việc đồng thời giành được ba giải thưởng trong một mùa vinh danh là minh chứng cho bước tiến vững chắc của F88 trong chính sách chuyển đổi số toàn diện, góp phần thiết thực cho xã hội, đồng thời thể hiện cam kết định hướng phát triển bền vững dựa theo chuẩn GRI mà F88 đang theo đuổi.

Khẳng định vị thế tiên phong trong số hóa tài chính bình dân

Trong ba hạng mục được vinh danh, nổi bật là giải "Ứng dụng di động của năm" (Mobile App of the Year - Vietnam) dành cho ứng dụng My F88. Đây là nền tảng số hóa toàn diện, cho phép người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng và minh bạch các dịch vụ tài chính như vay cầm cố, thanh toán khoản vay, thanh toán hóa đơn, tái vay trực tuyến mà không cần đến phòng giao dịch.

Ông Phạm Thanh Tùng - Đại diện F88 phát biểu tại Lễ trao giải ABF 2025

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Phạm Thanh Tùng - Đại diện F88 chia sẻ: "My F88 là một trong những nỗ lực cốt lõi trong chiến lược chuyển đổi số tại F88. Chúng tôi tin rằng số hóa không chỉ là xu hướng, mà là con đường nhanh nhất để mang dịch vụ tài chính minh bạch đến với người lao động phổ thông, tiểu thương, những người ít cơ hội tiếp cận với ngân hàng".

My F88 đã và đang góp phần quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận tài chính chính thống cho hàng triệu người Việt.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội & phát triển bền vững

Giải thưởng "Sáng kiến xã hội của năm" (External Social Initiative of the Year - Vietnam) vinh danh mô hình "Ước mơ xanh" - sáng kiến xã hội được F88 triển khai từ quý I-2024, hỗ trợ phụ nữ yếu thế trên hành trình khởi nghiệp và tự chủ kinh tế.

Chương trình Ước mơ xanh trao tặng máy may công nghiệp cho gia đình chị Lê Thị Hồng Nương (TP HCM)

Với thông điệp "Trao cần câu, không trao con cá", F88 không chỉ tài trợ vốn ban đầu mà còn đồng hành đào tạo, hướng dẫn kinh doanh cho đối tượng tham gia. Tính đến nay, chương trình đã và đang từng bước hỗ trợ những người dân yếu thế, nhất là phụ nữ để họ có thể tự kiếm sống và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chương trình Ước mơ xanh trao tặng mô hình chăn nuôi cho chị Nguyễn Thị Tư (Thái Nguyên)

Song song đó, việc được trao giải "Sáng kiến bền vững của năm" (Sustainability Initiative of the Year - Vietnam) cho thấy F88 không chỉ nói mà làm. Doanh nghiệp đang tích cực triển khai chuẩn ESG theo khung báo cáo GRI và lồng ghép bền vững vào chiến lược dài hạn.

Củng cố niềm tin nhà đầu tư và cơ hội hợp tác

Năm 2025 đánh dấu lần thứ hai liên tiếp F88 được vinh danh tại Asian Banking & Finance, nối tiếp thành công từ năm 2024 với giải "Sáng kiến nâng cao trải nghiệm khách hàng" (Customer Experience Initiative of the Year).

Cửa hàng F88

Sự ghi nhận từ ABF củng cố hình ảnh F88 trong mắt nhà đầu tư quốc tế, các đối tác fintech, insurtech và các doanh nghiệp đang tìm kiếm một đối tác tài chính hiện đại, minh bạch, có chiến lược bền vững rõ ràng.