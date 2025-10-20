HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

F88 tiếp tục bứt phá về lợi nhuận trong quý III, đạt 90% kế hoạch năm 2025

T.Huyền

Ngày 20-10, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố kết quả kinh doanh quý III-2025 ấn tượng với lợi nhuận trước thuế 282 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, F88 đạt lợi nhuận 603 tỉ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Tính đến 30-9-2025, dư nợ gốc cho vay khách hàng tại F88 đạt 6.413 tỉ đồng, tăng mạnh 40% so với đầu năm. Riêng số tiền giải ngân trong quý III-2025 đạt 4.339 tỉ đồng, tăng 33% so với quý III-2024, vượt con số quý II-2025. Quý III-2025 tiếp tục ghi nhận mức giải ngân kỷ lục của F88 trong 3 năm trở lại đây. Giải ngân lũy kế 9 tháng 2025 tăng trưởng 35% so với cùng kỳ, đạt 11.485 tỉ đồng.

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh tiếp tục mang về kết quả đột phá cho F88 trong quý III-2025. Tổng doanh thu quý III của công ty đạt gần 1.075 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay gần 925 tỉ đồng (chiếm tỉ trọng 86%), mảng bảo hiểm đóng góp 134 tỉ đồng (chiếm 12,5%), tăng trưởng lần lượt 47% và 52% so với quý III-2024.

F88 tiếp tục bứt phá về lợi nhuận trong quý III, đạt 90% kế hoạch năm 2025 - Ảnh 1.

Đặc biệt, F88 cũng chú trọng về quản trị rủi ro và chất lượng nợ vay, với tỉ lệ thanh toán đúng hạn tại F88 duy trì quanh ngưỡng 85%. Bên cạnh đó, tỉ lệ xóa sổ thuần trong kỳ (Net Write-off) trên tổng dư nợ bình quân duy trì ở mức 2,4%/tháng. Công ty cũng kiểm soát tốt chi phí hoạt động với tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là 49% (quý III-2024 là 52,7%).

Với những nỗ lực đáng ghi nhận từ việc mở rộng hoạt động kinh doanh, quản trị chất lượng rủi ro và kiểm soát chi phí tối ưu, F88 mang về 282 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III-2025, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi trước thuế của Công ty cũng gấp đôi cùng kỳ, đạt 603 tỉ đồng, tương đương 90% kế hoạch năm (673 tỉ đồng).

Yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ cho kết quả tăng trưởng bứt phá trong quý III-2025 của F88 dựa trên việc gia tăng và mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là chu kỳ kinh doanh cao điểm trong nửa cuối năm. Số khách hàng vay mới tại công ty đạt gần 70.700 và số hợp đồng mở mới hơn 246.700, lần lượt tăng 16% và 82% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ khách hàng quay lại (sử dụng dịch vụ từ hai lần trở lên) cũng tăng mạnh từ 58% quý I-2025 lên 68% vào quý III-2025. Với việc triển khai các sáng kiến trong việc phát triển gói sản phẩm phù hợp với khách hàng, công ty đã đánh dấu mức tăng trưởng đột biến với tỉ lệ khách hàng quay lại.

F88 tiếp tục bứt phá về lợi nhuận trong quý III, đạt 90% kế hoạch năm 2025 - Ảnh 2.

Trong quý III-2025, F88 ra mắt gói Vay hạn mức tuần hoàn, là hình thức được cấp trước một khoản tiền vay (hạn mức) cho khách hàng để khách hàng có thể chủ động rút khi có nhu cầu (chỉ tính lãi, phí trên số tiền thực tế mà khách đã rút ra). Sản phẩm giúp đáp ứng các khách hàng có nhu cầu thường xuyên vay những khoản tiền nhỏ khẩn cấp, lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh trong cuộc sống thường ngày.

Chiến lược mở rộng kinh doanh của F88 được đẩy mạnh trên các kênh bao gồm mạng lưới phòng giao dịch, hợp tác với các đối tác và kênh số (online thông qua ứng dụng My F88). Đây là 3 trụ cột chính giúp cộng hưởng sức mạnh của công nghệ kết hợp với mạng lưới các điểm giao dịch vật lý. Trong đó, số lượng phòng giao dịch của Công ty tính đến quý III-2025 tiếp tục tăng lên con số 896 trên khắp cả nước (tăng 28 phòng giao dịch so với đầu năm), vượt mục tiêu cho năm 2025 (888 phòng giao dịch).

Đối với hoạt động mở rộng các đối tác, hiện F88 đang bắt tay với Ngân hàng CIMB Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Thế Giới Di Động (MWG) và gần đây là với ZaloPay. Với kênh số của mình, F88 đã phát triển ứng dụng My F88 nhằm chuyển dịch số lượng hợp đồng từ "offline" lên "online", tăng tính linh hoạt về dịch vụ cũng như trải nghiệm khách hàng.

F88 tiếp tục bứt phá về lợi nhuận trong quý III, đạt 90% kế hoạch năm 2025 - Ảnh 3.

Đánh giá về thành quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc F88, cho biết: "Công ty đã tập trung đầu tư cho công nghệ, làm nền tảng vững chắc để mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt, F88 vừa mới ra mắt gói sản phẩm cho vay hạn mức tuần hoàn, tiếp tục sứ mệnh gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính đến các đối tượng dưới chuẩn ngân hàng và tiến tới thúc đẩy hơn nữa tài chính toàn diện".

"Dự kiến lợi nhuận quý IV-2025 của Công ty sẽ xấp xỉ kết quả đạt được trong quý III-2025 dựa trên yếu tố mùa vụ cao điểm với nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm, từ đó giúp F88 vượt mạnh kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025", ông Tuấn chia sẻ thêm.

Cũng trong ngày hôm nay, công ty xếp hạng tín nhiệm FinnRatings đã công bố nâng điểm xếp hạng tín nhiệm của F88 lên mức "BBB" với triển vọng xếp hạng "Ổn định". Mức xếp hạng trước đó của F88 là "BBB-" và triển vọng "Thuận lợi".

FinnRatings cho biết mức xếp hạng mới phản ánh sự cải thiện rõ nét về nguồn vốn và thanh khoản của F88.

"Chúng tôi đánh giá nguồn vốn và thanh khoản của F88 có sự cải thiện nhất định so với thời điểm xếp hạng tín nhiệm trước đây, nhờ vào công ty đã thành công tiếp tục đa dạng kênh huy động vốn từ các đối tác trong và ngoài nước, chuẩn bị kế hoạch phát hành trái phiếu đại chúng vào năm 2026, đồng thời giảm đáng kể chi phí huy động vốn bình quân".

Bên cạnh đó, FinnRatings nhấn mạnh mức điểm xếp hạng tín nhiệm cũng phản ánh sự duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cho vay thay thế của F88 cùng với khả năng sinh lời và chất lượng tài sản ở mức tốt.

    Thông báo