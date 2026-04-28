Facebook lại gặp lỗi bất thường

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Một số người đang gặp tình trạng ứng dụng Facebook thường xuyên bị thoát đột ngột.

Từ ngày 27 đến sáng nay, 28-4, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam phản ánh tình trạng ứng dụng liên tục gặp lỗi, gây gián đoạn trải nghiệm.

Theo ghi nhận, không ít trường hợp ứng dụng bị thoát đột ngột ngay sau khi mở. Một số người dùng cho biết hệ thống hiển thị thông báo: “Facebook đã đóng vì ứng dụng này có lỗi”.

“Cứ bấm vào ứng dụng Facebook là lại bị văng ra ngoài, lặp đi lặp lại rất khó chịu” - anh Lê Quân (phường Xuân Hòa, TP HCM) cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng khác gặp lỗi khi xem video, nền tảng tự động chuyển sang nội dung khác hoặc hiển thị không đầy đủ dù kết nối internet ổn định. Tình trạng này chủ yếu xảy ra trên phiên bản di động và vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Ứng dụng Facebook trên điện thoại đang gặp lỗi

Đến nay, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ các lần trước, lỗi thường xuất hiện khi hệ thống được cập nhật, điều chỉnh thuật toán News Feed hoặc gặp trục trặc máy chủ tạm thời.

Trong thời gian chờ khắc phục, người dùng có thể thử một số giải pháp như thoát hoàn toàn và mở lại ứng dụng để làm mới hệ thống. Việc xóa bộ nhớ đệm (cache), kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất cũng có thể giúp cải thiện tình trạng. Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, người dùng có thể chuyển sang sử dụng phiên bản web thông qua trình duyệt.

Facebook đang gặp sự cố

Trước đó, người dùng Facebook tại Việt Nam từng ghi nhận lỗi liên quan đến việc đăng bài viết chỉ có nội dung văn bản. Cụ thể, sau khi đăng trạng thái, hệ thống vẫn ghi nhận nhưng giao diện không tự làm mới, khiến nhiều người nhầm tưởng bài viết chưa được đăng. Chỉ khi tải lại ứng dụng hoặc bổ sung nội dung có hình ảnh, video, bảng tin mới cập nhật trở lại. Lỗi này xuất hiện trên cả phiên bản di động và web.

Ngoài ra, thời gian gần đây, một số người dùng còn phản ánh tình trạng hình ảnh bị hiển thị bất thường, khi ảnh màu tải lên bị chuyển thành đen trắng, ảnh hưởng đến cả bài đăng và phần bình luận.

Trước đó, cuối tháng 3-2026, nhiều người dùng cũng không thể xem bình luận trên các bài viết. Khi nhấn vào, giao diện chỉ hiển thị màn hình trắng, kể cả khi chọn chế độ “tất cả bình luận”. Sự cố kéo dài nhiều giờ, gây ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt với nhóm người dùng kinh doanh và bán hàng trên nền tảng này.

Tin liên quan

Facebook chính thức đóng cửa Messenger trình duyệt web từ 16-4

Facebook chính thức đóng cửa Messenger trình duyệt web từ 16-4

(NLĐO) - Meta trước đó đã chuyển hướng người dùng ứng dụng desktop sang trang web Facebook để tiếp tục nhắn tin, thay vì dùng trực tiếp trang web Messenger.

Nhiều tài khoản bán hàng trên Facebook bị "bay màu", điều gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Tình trạng tài khoản Facebook đột ngột bị khóa có thể do Facebook đang triển khai đợt quét diện rộng nhằm loại bỏ các tài khoản giả mạo.

Facebook thông báo một thay đổi quan trọng, người dùng nên chú ý

(NLĐO) - Nội dung chỉnh sửa quá mức hoặc sao chép sẽ không được coi là nội dung gốc, khiến bài viết của người dùng Facebook bị giảm ưu tiên hiển thị.

