Fan đòi thì Anh Tú Atus "chiều"

Fan thích, Tú Tút (Anh Tú Atus) chiều

Trong poster vừa đăng tải, người hâm mộ thấy được tạo hình trong MV "Nỗi đau đính kèm" của Anh Tú Atus. Theo đó, không còn chàng thơ hay phong cách tổng tài như thường thấy, ca sĩ khoác lên mình vẻ bụi bặm, phong trần hơn.

Ở dự án mới, Anh Tú Atus còn úp mở một "hình bóng" khác bên cạnh và tiết lộ hợp tác với "em ấy". Điều này khiến dân tình không khỏi đoán già đoán non. Hàng loạt cái tên thân thiết với Anh Tú Atus trong "Anh trai say hi" được nhắc đến: HIEUTHUHAI, HURRYKNG, RHYDER, Captain Boy, Dương Domic, Quang Hùng MasterD …

Số đông khán giả cho rằng đây là HIEUTHUHAI, vì anh từng là người hỏi "sao Anh Tú Atus không đi hát, em thấy Anh Tú hát hay mà".

Cả hai không chỉ có nhiều điểm chung về phong cách âm nhạc mà còn gặp nhau ở sự hài hước. Anh Tú Atus - HIEUTHUHAI cũng từng cùng làm nên ca khúc "Ngáo ngơ" nổi tiếng trong "Anh trai say hi". Vậy nên nếu cặp ngôi sao trở lại với "Nỗi đau đính kèm" lần này thì Vbiz hứa hẹn lại có thêm một hit lớn.

Tương tự, HURRYKNG, Dương Domic hay Quang Hùng MasterD cũng có sự thân thiết lớn với Atus. Trong hậu trường "Anh trai say hi", nam chính "Gặp lại chị bầu" thậm chí còn hài hước "gài kèo" để anh em gửi tặng ca khúc miễn phí.

RHYDER, Captain Boy lại là bộ đôi "phá đảo" chương trình khi thể hiện sự hiểu ý nhau trong âm nhạc. Anh Tú Atus từng nhiều lần khen ngợi và ủng hộ tất cả các sản phẩm của đàn em.

Ngoài ra, ở dự án minishow của RHYDER vừa qua, Anh Tú Atus bất ngờ xuất hiện với vai trò MC. Điều này càng khiến dân tình chắc nịch chủ nhân hit "Chịu cách mình nói thua" đứng sau ca khúc mới "Nỗi đau đính kèm" của Atus.

Hiện chưa rõ "em ấy" của Anh Tú Atus là ai, nhưng là bất kỳ cái tên nào cũng đáng để fan mong chờ.

Anh Tú Atus đã trở lại với âm nhạc sau "Anh trai say hi"

Nói về lý do thực hiện "Nỗi đau đính kèm", Atus cho hay: "Sau "Anh trai say hi" Tú nhận được tình cảm quá lớn từ mọi người và lời động viên của các anh em, quá nhiều tình yêu thương để "Nỗi đau đính kèm" ra đời. Dù có hồi hộp và lo lắng nhưng Tú hy vọng sẽ làm khán giả hài lòng".

Trước đó, Anh Tú Atus cũng công bố sẽ tổ chức fan meeting Galaxy Day vào 14 giờ ngày 21-12 tại sân khấu C30 Hòa Bình (TP HCM). Anh cho biết 2024 là năm đặc biệt đối với bản thân và muốn được gửi lời cảm ơn chân thành, trực tiếp đến người hâm mộ. Đó là lý do Galaxy Day phải diễn ra dù Anh Tú Atus có lịch trình dày đặc trong thời gian này.

Trong nửa năm qua, Anh Tú Atus phủ sóng khắp mạng xã hội sau khi tham gia "Anh trai say hi". Từng bị nghi ngờ về năng lực khi tham gia một show âm nhạc nhưng càng về sau, nam nghệ sĩ càng cho khán giả thấy bản thân xứng đáng có mặt trong đêm chung kết.

Kết quả Top 10 chung cuộc và tiết mục "Ngáo ngơ" có sự góp mặt của Anh Tú Atus giành giải "The Best Group Performance - Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất" - đã là câu trả lời.