"Fan" Trương Quốc Vinh – Mai Diễm Phương chờ hội ngộ thần tượng tại rạp Việt

Tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) tái ngộ khán giả Việt

Sau gần 4 thập ký, một trong những biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) chính thức tái ngộ khán giả Việt trên màn ảnh rộng. Tác phẩm kinh điển này đánh dấu lần đầu tiên trở lại tại hệ thống rạp Việt với chất lượng hình ảnh tốt nhất từ trước đến nay.

Phim "Yên chi khâu" trở lại rạp Việt

Vai diễn kinh điển của cặp cố ngôi sao kinh điển

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Lý Bích Hoa, dệt nên câu chuyện tình yêu mang sắc liêu trai đầy ám ảnh. Bối cảnh phim đan xen giữa hai mốc thời gian, vừa là những năm 30 hoa lệ, cổ kính và vừa là thập niên 80 hiện đại, đổi thay.

Trong phim, nữ chính Như Hoa là một danh kỹ nổi tiếng tại Chức Cẩm Các, có cơ hội gặp gỡ chàng thiếu gia phong lưu, si tình Trần Chấn Bang (Thập Nhị Thiếu).

Tình yêu của họ sâu đậm nhưng lại bị bức tường định kiến gia đình, xã hội bấy giờ cấm đoán. Tuyệt vọng, cả hai đã đưa ra lựa chọn bi kịch nhưng cũng giải thoát, khiến người xem phải nghẹn lòng.

Tại mốc thời gian thập niên 80, nhờ tinh thần săn tìm tin tức của một cặp đôi phóng viên trẻ, những góc khuất chuyện tình của Như Hoa và Thập Nhị Thiếu năm nào cuối cùng cũng được khai phá.

Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương còn mãi trong lòng người hâm mộ

Phim sở hữu diễn xuất đỉnh cao của hai ngôi sao hiện đã rời xa nhân thế là Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương. Trên màn ảnh, họ không chỉ đóng phim mà như sống trọn với hạnh phúc, đau khổ của nhân vật.

Phim do đạo diễn tài hoa Quan Cẩm Bằng thực hiện. Với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 5,5 triệu HKD, tác phẩm mang về 17,5 triệu HKD, trở thành một trong những bộ phim thành công lớn thời điểm lúc bấy giờ.

Phim có hai mốc thời gian khác nhau

Tại giải thưởng Kim Tượng lần thứ 8, phim thắng 7 giải quan trọng, gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ chính xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất… Ngoài ra, tác phẩm vinh dự được Hội Điện ảnh Kim Tượng xếp vào danh sách 100 phim tiếng Hoa xuất sắc nhất mọi thời đại.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ niềm vui khi gặp lại thần tượng một thời trên màn ảnh rộng Việt. Họ chia sẻ: "Tôi rất ngưỡng mộ Trương Quốc Vinh và mong chờ được xem tác phẩm kinh điển của "Ca Ca", nhớ mãi không thôi"; "Tôi không biết nhiều về diễn viên Hoa ngữ trẻ hiện nay nhưng Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương là những tượng đài. Dù họ không còn, tài hoa ấy vẫn chưa có người thay thế"…