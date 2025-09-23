HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Fanpage của Thuế TP HCM bị giả mạo để lừa đảo

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Thuế TP HCM khẳng định trang facebook mang tên "Thuế Thành phố Hồ Chí Minh" như hình ảnh dưới đây là giả mạo và các hình thức liên lạc không đúng

Ngày 23-9, cơ quan thuế TP HCM phát cảnh báo một nhóm cá nhân lập tài khoản facebook giả mạo, lấy tên Thuế Thành phố Hồ Chính Minh và đăng tải nội dung không phải của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, còn có một số hình thức giả mạo khác như: Mạo danh cán bộ thuế liên lạc với người nộp thuế để hỗ trợ, điều chỉnh thông tin cá nhân trên trang eTax Mobile; hỗ trợ khai thuế thu nhập cá nhân, người phụ thuộc… nhằm trục lợi, lừa đảo.

Fanpage của Thuế TP HCM bị giả mạo để lừa đảo- Ảnh 1.

Trang facebook giả mạo mang tên “Thuế Thành phố Hồ Chí Minh”

Theo Thuế TP HCM, việc giả mạo này gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cơ quan thuế và hoạt động của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt, trong bối cảnh cơ quan Thuế TP HCM vừa thực hiện sắp xếp theo mô hình mới và sáp nhập các cơ quan thuế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, và Bình Dương trước đây.

Thuế TP HCM cảnh báo người nộp thuế cần đề cao cảnh giác, với các bài đăng, những thông tin chia sẻ hoặc những hướng dẫn không chính thức từ cơ quan thuế, trên trang giả mạo nhằm tránh bị lợi dụng hoặc lừa đảo.

Cơ quan thuế TP HCM lưu ý, người dân, doanh nghiệp trang facebook chính thức của Thuế TP HCM có tích xanh. Ngoài ra, Thuế TP HCM đang thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế qua các kênh chính thức của cơ quan thuế, người nộp thuế cần lưu ý theo dõi nhằm nắm bắt thông tin và thực hiện đúng chính sách, pháp luật thuế. 

Những địa chỉ chính thức của Thuế TP HCM trên mạng Internet

-Website: https://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal

- Facebook: https://www.facebook.com/share/1ABJFx9XQ2/

- Zalo: https://zalo.me/639794428184959354

- Youtube: https://youtube.com/@thuetphochiminh?si=UO-h1Z6zqNt6S0Zw

Fanpage của Thuế TP HCM bị giả mạo để lừa đảo- Ảnh 2.

Fanpage chính thức của Thuế TP HCM

Các nhóm hỗ trợ người nộp thuế qua Facebook bao gồm:

+ Giải đáp – Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: https://facebook.com/groups/hotroqttncn/

+ Hỗ trợ hộ kinh doanh: https://www.facebook.com/groups/hotrohokinhdoanh


