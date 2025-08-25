HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

FED và bài toán hạ lãi suất

Hoàng Phương

Chủ tịch FED cho biết cơ quan này sẽ thận trọng và giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn nhiều so với mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell vừa phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương này có thể sớm cắt giảm lãi suất chủ chốt. Với động thái ấy, ông Powell đang đối mặt thách thức mới: Làm sao thực hiện động thái này mà không bị xem là nhượng bộ trước sức ép từ Nhà Trắng.

Theo AP, ông Powell trong nhiều tháng qua gần như phớt lờ những lời thúc giục liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ chi phí vay mượn. Tuy nhiên, trong bài phát biểu được chờ đợi tại Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế Jackson Hole thường niên ở bang Wyoming hôm 22-8, ông Powell gợi ý rằng FED có thể hành động ngay trong cuộc họp tháng 9 tới. Đó sẽ là quyết định khó khăn bởi FED phải cân nhắc giữa nguy cơ lạm phát vẫn dai dẳng và khả năng kinh tế khởi sắc trong nửa cuối năm. Nếu 2 yếu tố này xảy ra, việc hạ lãi suất có thể bị xem là quá sớm.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi ông Powell giảm mạnh lãi suất khi lập luận "không có lạm phát" và cho rằng động thái này sẽ giúp chính phủ giảm chi phí trả lãi cho khoản nợ 37.000 tỉ USD. Trong khi đó, ông Powell tuyên bố khả năng cắt giảm lãi suất là có nhưng với lý do hoàn toàn khác với ông Donald Trump.

FED và bài toán hạ lãi suất - Ảnh 1.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell (trái), Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda (giữa) và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde trong giờ giải lao tại Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế Jackson Hole hôm 22-8. Ảnh: AP

Chủ tịch FED lo ngại nền kinh tế Mỹ đang suy yếu khi chỉ ra rằng tăng trưởng "chậm lại rõ rệt trong nửa đầu năm", xuống mức 1,2% so với 2,5% cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu tuyển dụng cũng "giảm đáng kể", có thể đẩy tỉ lệ thất nghiệp tăng lên. Dù vậy, ông Powell cảnh báo các mức thuế quan mới đã bắt đầu đẩy giá hàng hóa tăng và có thể tiếp tục khiến lạm phát cao hơn. Đây là yếu tố buộc FED sẽ phải thận trọng hơn với động thái cắt giảm lãi suất.

Ông Powell nhấn mạnh FED sẽ thận trọng và giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn nhiều so với mong muốn của Tổng thống Mỹ. Lãi suất chủ chốt ngắn hạn của FED - vốn ảnh hưởng đến việc chi phối chi phí vay mua nhà, xe… - ở mức 4,3%. Ông Donald Trump muốn lãi suất xuống chỉ còn 1% nhưng không quan chức FED nào ủng hộ con số này. Thay vào đó, một số chuyên gia dự báo FED sẽ giảm 0,25 điểm % lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-9.

Giới phân tích nhận định dù quyết định hành động ra sao trong thời gian tới, FED nhiều khả năng vẫn tiếp tục khẳng định tính độc lập lâu nay của mình. Đa số nhà kinh tế cho rằng một ngân hàng trung ương độc lập là yếu tố then chốt để kiểm soát lạm phát vì có thể đưa ra các quyết định khó khăn - như nâng lãi suất để hạ nhiệt kinh tế và kiềm chế lạm phát. Đây là những quyết định vốn thường không dễ thực hiện với các chính trị gia.

Ông Michael Strain, Giám đốc nghiên cứu chính sách kinh tế tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, lưu ý rằng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump từng chỉ trích ông Powell vào năm 2018 khi FED tăng lãi suất, song điều đó không khiến ông chùn bước. Tổng thống Donald Trump chính là người đề cử ông Powell làm chủ tịch FED vào năm 2017 và từng dọa sa thải ông nhưng chưa thực hiện. Nhiệm kỳ chủ tịch FED của ông Powell còn khoảng 9 tháng nữa là kết thúc.

Tuy vậy, ông Strain lo ngại rằng chủ tịch FED có thể đang đánh giá quá mức nguy cơ kinh tế Mỹ suy yếu và thất nghiệp tăng. Nếu lạm phát tăng trong khi thị trường lao động vẫn ổn định, FED thậm chí có thể phải đảo ngược chính sách và nâng lãi suất trở lại vào năm sau. "Điều đó sẽ càng tổn hại thêm uy tín của FED trong việc duy trì lạm phát thấp và ổn định" - ông Strain nhận định. 

Thương vụ đáng chú ý của chính phủ Mỹ

Chính phủ Mỹ vừa mua 10% cổ phần của Intel trị giá 8,9 tỉ USD. Đây là một phần chiến lược của Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp Mỹ, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh quốc gia. Theo đài CNBC, động thái này cũng đánh dấu sự thay đổi trong chính sách công nghiệp của Mỹ, khi chính phủ can dự nhiều hơn vào khu vực kinh tế tư nhân.

Là công ty Mỹ duy nhất có khả năng sản xuất chip tiên tiến nhưng đang gặp khó khăn, hãng Intel đã xác nhận khoản đầu tư nêu trên cùng với cam kết các công nghệ hiện đại nhất được sản xuất tại Mỹ. Intel đã cam kết chi hàng tỉ USD để xây dựng các nhà máy sản xuất chip ở bang Ohio nhằm sản xuất các dòng chip tiên tiến nhất, bao gồm chip phục vụ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, Giám đốc điều hành Intel, ông Lip-Bu Tan thông báo với nhân viên qua một bản ghi nhớ rằng hãng này sẽ giảm tiến độ xây dựng ở Ohio, tùy thuộc vào tình hình thị trường.

Vào năm ngoái, Intel thông báo đã nhận được gần 8 tỉ USD từ chương trình hỗ trợ theo Đạo luật CHIPS để phục vụ việc xây dựng các nhà máy ở Ohio. Đạo luật CHIPS được thông qua năm 2022 dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ.

Tin liên quan

FED giữ nguyên lãi suất, cảnh báo nóng lạm phát

FED giữ nguyên lãi suất, cảnh báo nóng lạm phát

(NLĐO) - Fed ngày 7-5 quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời cảnh báo rủi ro lạm phát và thất nghiệp tăng cao, làm lu mờ triển vọng kinh tế Mỹ.

FED lo ngại kịch bản bất thường

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 4,25%-4,5% hôm 7-5, bất chấp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc hạ chi phí vay mượn.

Chủ tịch FED tiếp tục thận trọng về lãi suất

Theo Chủ tịch FED, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ sẽ cân nhắc kỹ và không vội điều chỉnh chính sách cho đến khi có thêm dữ liệu về tác động của thuế quan

FED Donald Trump lãi suất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo