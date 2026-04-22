FedEx "bắt tay" Viettel Post tăng cường mạng lưới chuyển phát tại Việt Nam

Chiều 22-4, Tập đoàn Federal Express (FedEx) và Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) chính thức công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam nhằm tăng cường năng lực chuyển phát nội địa và kết nối logistics quốc tế.

Đại diện lãnh đạo FedEx và Viettel Post chia sẻ thông tin tại lễ ký kết



Theo thỏa thuận, từ ngày 26-4, Viettel Post sẽ đảm nhiệm vai trò Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc (National Network Provider - NNP) của FedEx tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ hỗ trợ triển khai mô hình vận hành mới nhằm nâng cao hiệu quả mạng lưới, tăng tính linh hoạt trong vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ hợp tác, FedEx sẽ tận dụng mạng lưới phủ rộng khắp cả nước, đội xe vận chuyển cùng hạ tầng logistics nội địa của Viettel Post để phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử và logistics xuyên biên giới tăng trưởng mạnh.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Masamichi Ujiie, Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương, nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng khu vực của FedEx.

Theo ông Masamichi Ujiie, việc hợp tác với Viettel Post - một doanh nghiệp logistics hàng đầu tại Việt Nam - cho thấy cam kết lâu dài của FedEx tại thị trường này, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ theo hướng nhanh hơn, linh hoạt hơn và tăng cường khả năng kết nối toàn cầu cho khách hàng.

"Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược quan trọng trong chiến lược tăng trưởng khu vực của FedEx. Thông qua việc hợp tác với một đơn vị logistics quốc gia hàng đầu và uy tín như Viettel Post, chúng tôi tái khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn và kết nối toàn cầu tốt hơn cho khách hàng" - ông Masamichi Ujiie chia sẻ.

Từ trái qua: Các ông Masamichi Ujiie, Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương; John W. McIntyre, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi lễ



Về phía Viettel Post, ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Post, cho rằng sự hợp tác lần này thể hiện cam kết chung của hai doanh nghiệp trong đổi mới vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo ông Sơn, đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Viettel Post, từ việc xây dựng năng lực logistics nội địa đến mở rộng kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc kết nối trực tiếp hạ tầng logistics toàn quốc của Viettel Post với mạng lưới quốc tế của FedEx sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận thị trường quốc tế thuận lợi hơn.

"Sự hợp tác này phản ánh cam kết chung của hai bên đối với tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Viettel Post, từ việc xây dựng năng lực nội địa vững mạnh đến hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu" - ông Đinh Thanh Sơn nhấn mạnh.

Đại diện Viettel Post cũng cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống vận hành theo hướng minh bạch, đồng bộ và tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế của FedEx, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường logistics.

Giới chuyên gia đánh giá việc FedEx hợp tác với Viettel Post không chỉ giúp mở rộng độ phủ dịch vụ tại Việt Nam mà còn tạo thêm động lực để ngành logistics trong nước phát triển theo hướng hiện đại và hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế.