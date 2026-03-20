FIFA: Các đội bóng đá nữ phải có ít nhất một HLV nữ từ năm 2026

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ban hành quy định mới, yêu cầu các đội tham dự các giải đấu bóng đá nữ phải có HLV nữ trong ban huấn luyện, nhằm tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong công tác huấn luyện.

Cụ thể, mỗi đội phải bố trí ít nhất hai thành viên nữ trong khu kỹ thuật ở mỗi trận đấu, trong đó tối thiểu một người giữ vai trò HLV trưởng hoặc trợ lý HLV. Quy định áp dụng cho mọi cấp độ, từ các giải trẻ như World Cup nữ U17, U20 đến các giải cấp CLB và tuyển quốc gia.

Quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng FIFA, nằm trong chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong bóng đá.

FIFA kỳ vọng gia tăng số lượng HLV nữ tại các giải đấu

FIFA đánh giá số lượng HLV nữ hiện vẫn còn rất hạn chế trong hệ thống các giải đấu, tại World Cup nữ 2023, chỉ 12/32 HLV trưởng là nữ. Giám đốc bóng đá FIFA, Jill Ellis cho rằng cần mở rộng cơ hội, tạo lộ trình rõ ràng để phụ nữ tham gia sâu hơn vào lĩnh vực huấn luyện.

Trên thế giới, nhiều HLV nữ tên tuổi đang tạo dấu ấn ở cấp độ quốc tế như Emma Hayes (Mỹ), Sarina Wiegman (Anh), Gemma Grainger (Na Uy) hay Casey Stoney (Canada). Trong đó, Wiegman nổi bật khi giúp tuyển Anh vô địch châu Âu hai lần liên tiếp và nhiều lần được FIFA vinh danh.

HLV người Anh cũng kỳ vọng sự cân bằng giới trong huấn luyện sẽ được cải thiện, qua đó truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ theo đuổi sự nghiệp cầm quân.

Do đó, FIFA kỳ vọng quy định mới sẽ tạo bước chuyển rõ rệt, hướng đến gia tăng số lượng HLV nữ tại World Cup nữ 2027 sắp tới.



