Find X9 Ultra - flagship cao cấp, camera 200 MP

Trong đó, camera chính 200 MP có khẩu độ f/1.5, có khả năng thu sáng tốt hơn so với cảm biến 1 inch truyền thống, từ đó cải thiện chi tiết khi chụp đêm hoặc trong bối cảnh ngược sáng. Máy có camera tele 200 MP phụ trách zoom quang học 3x ở tiêu cự 70 mm, phù hợp với nhu cầu chụp chân dung và cận cảnh.

Trong khi đó, camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học thực 10x, giúp chụp chủ thể ở xa với độ chi tiết tốt hơn, giảm phụ thuộc vào zoom số. Cách thiết lập này cho phép người dùng linh hoạt hơn trong nhiều tình huống chụp khác nhau, từ góc siêu rộng, chân dung đến zoom xa. Với những người thường xuyên chụp sân khấu, đường phố, công trình hoặc cần bắt chi tiết ở khoảng cách lớn, đây là nâng cấp dễ nhận ra hơn so với nhiều flagship hiện nay.

Ngoài phần cứng tích hợp sẵn, thiết bị trang bị hệ phụ kiện ống kính tele và các thiết bị hỗ trợ, giúp mở rộng khả năng zoom và đưa trải nghiệm chụp ảnh tiến gần hơn tới máy ảnh chuyên dụng.

Máy dùng màn hình 6,8 inch độ phân giải 2K, tần số quét 144 Hz, hướng đến nhóm người dùng thích trải nghiệm hiển thị mượt và sắc nét hơn mặt bằng chung 120 Hz. Hiệu năng của máy đến từ Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi cùng viên pin 7.050 mAh, sạc nhanh 100 W và sạc không dây 50 W.

Với định vị flagship cao cấp, sản phẩm được xem là cùng phân khúc với Samsung Galaxy S26 Ultra (31-45 triệu đồng), iPhone 17 Pro Max (37-63 triệu đồng) và Xiaomi 17 Ultra (31,2-34,2 triệu đồng).