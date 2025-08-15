HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ford chính thức bán ô tô điện tại Việt Nam nhưng mới có 53 trạm sạc

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ngày 15-8, tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Ford Việt Nam chính thức mở bán mẫu xe thuần điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam là chiếc Mustang Mach-E.

Tại sự kiện Ford Việt Nam cũng công bố lắp đặt 53 trạm sạc tại các đại lý chính hãng và sẽ hợp tác với các đối tác triển khai lắp đặt hơn 275 trạm sạc trên toàn quốc.

Việt Nam chính thức bán ô tô điện Mustang Mach-E với chỉ 53 trạm sạc - Ảnh 1.

Mẫu xe Mustang

Ông Tom Somerville, Giám đốc Tiếp thị Xe điện hiệu năng cao Tập đoàn Ford Motor, cho biết Mustang Mach-E có quãng đường di chuyển 550 km cho mỗi lần sạc.

Mustang Mach-E với phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian, sản sinh công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Pin lithium-ion phạm vi mở rộng với 376 cell và dung lượng hiệu dụng 88 kWh được đặt giữa hai trục và bên dưới sàn xe, cho phép hạ trọng tâm thấp góp phần tạo nên trải nghiệm vận hành thể thao linh hoạt đặc trưng của dòng xe Mustang.

Mustang Mach-E được trang bị sẵn khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 150 kW. Nhờ đó, phiên bản dẫn động bốn bánh với pin mở rộng có thể nạp thêm trung bình khoảng 107 km chỉ sau 10 phút sạc, trong khi phiên bản dẫn động cầu sau với cùng pin có thể nạp trung bình khoảng 119 km trong cùng khoảng thời gian. Quá trình sạc từ 10% đến 80% dung lượng pin chỉ mất khoảng 36 phút.

Việt Nam chính thức bán ô tô điện Mustang Mach-E với chỉ 53 trạm sạc - Ảnh 2.

Mustang có giá bán gần 2,6 tỉ đồng

Giá xe được Ford công bố khá "chát", với bản Mustang Mach-E Premium AWD bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) là 2,599 tỉ đồng. 


Tin liên quan

Thu hồi xe Ford Explorer 2020-2023 nhập khẩu vì lỗi camera

Thu hồi xe Ford Explorer 2020-2023 nhập khẩu vì lỗi camera

(NLĐO) - Ngày 20-5, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương thông báo về chương trình thu hồi xe ô tô Ford Explorer 2020-2023 do lỗi camera lùi.

Xe Ford Fiesta hỏng hộp ABS, chi phí thay đắt đỏ

Nhiều người sử dụng xe Ford Fiesta than phiền về việc xe bị báo lỗi ở hệ thống phanh.

Ford tích hợp ứng dụng hát karaoke lên xe bán tải F-150 Lightning

(NLĐO) - Giữa tháng 9 này, Ford đã bổ sung ứng dụng hát karaoke có tên Stingray Karaoke lên chiếc bán tải điện Ford F-150 Lightning. Được biết ứng dụng hát karaoke khá phổ biến tại Trung Quốc

xe điện Mustang ford trạm sạc
