Người lao động News

AI 365 Công nghệ số

FPT giới thiệu ứng dụng AI trong giáo dục và y tế tại Triển lãm thành tựu A80

V.Nguyễn

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm HÀNH TRÌNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC",Tập đoàn FPT góp mặt với gian hàng chủ đề "AI Nation - Quốc gia AI"

Gian hàng mang đến cho khách tham quan bức tranh toàn diện về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khẳng định khát vọng kiến tạo một Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Triển lãm được tổ chức từ ngày 28-8 đến 5-9-2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), là sự kiện quốc gia trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôn vinh những thành tựu nổi bật của đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tạo động lực phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Tại Triển lãm, FPT đặc biệt giới thiệu các ứng dụng AI trong giáo dục và y tế. Trong lĩnh vực giáo dục, Meduverse giúp tạo nên môi trường học tập vừa trực quan, vừa khuyến khích sự sáng tạo cho học sinh thông qua 2 công cụ là AI Teacher - Gia sư ảo và AI Story Maker - sáng tạo truyện tranh với AI. Ứng dụng hiện đã có hơn 400.000 người dùng toàn cầu và vừa nhận giải thưởng Sao Khuê 2025.

FPT giới thiệu ứng dụng AI trong giáo dục và y tế tại Triển lãm thành tựu A80- Ảnh 1.

Meduverse mang đến trải nghiệm học tập sáng tạo với Giáo viên AI


VioEdu, nền tảng EdTech hàng đầu Việt Nam, đang đồng hành cùng hơn 10 triệu học sinh, với hơn 1 tỉ lượt luyện tập mỗi năm, tiên phong ứng dụng AI và Big Data để kiến tạo lộ trình học tập thích ứng, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục toàn diện. VioEdu gây ấn tượng bởi bộ giải pháp giúp học sinh duy trì hứng thú, rèn khả năng tập trung và tự học hiệu quả trên môi trường trực tuyến. Đồng thời, hệ thống cũng ra mắt môn Toán với AI, trở thành nền tảng đầu tiên cung cấp nội dung học môn Toán theo cách này.

FPT giới thiệu ứng dụng AI trong giáo dục và y tế tại Triển lãm thành tựu A80- Ảnh 2.

Các em học sinh hào hứng với sân chơi toán học của VioEdu

Thực tế, ứng dụng AI trong giáo dục đang trở thành một xu thế tất yếu trên phạm vi toàn cầu. Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các tập đoàn công nghệ lớn đều tập trung nghiên cứu và triển khai AI vào các nền tảng học tập, với mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm, thu hẹp khoảng cách giáo dục và nâng cao năng lực cạnh tranh của thế hệ trẻ. Trí tuệ nhân tạo được xem như "người thầy đồng hành" mới, có khả năng phân tích dữ liệu học tập, thấu hiểu năng lực từng học sinh để đưa ra lộ trình phù hợp, đồng thời khơi gợi sự sáng tạo và chủ động học hỏi. Với việc tiên phong đưa AI vào giáo dục từ rất sớm, FPT không chỉ đi cùng xu thế quốc tế mà còn tạo ra những giải pháp "may đo" cho học sinh Việt Nam, giúp thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận phương pháp học tập tiên tiến ngang tầm thế giới, nhưng vẫn bám sát thực tiễn trong nước.

Trong lĩnh vực y tế, FPT Long Châu đã xây dựng bản đồ dữ liệu dịch bệnh và dược chất Việt Nam dựa trên hệ thống 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng, phục vụ hơn 30 triệu người dân. Bản đồ phản ánh chính xác nhu cầu thuốc tại từng địa phương, đồng thời dự báo nguy cơ các dịch bệnh nguy hiểm, hỗ trợ nâng cao chất lượng y tế dự phòng.

FPT giới thiệu ứng dụng AI trong giáo dục và y tế tại Triển lãm thành tựu A80- Ảnh 3.

FPT Long Châu đã xây dựng bản đồ dữ liệu dịch bệnh và dược chất Việt Nam

Bên cạnh đó, FPT cũng giới thiệu giải pháp tầm soát sức khỏe từ xa ứng dụng AI cho phép đo huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, độ căng thẳng chỉ bằng hình ảnh khuôn mặt mà không cần các thiết bị chuyên dụng. Trong tương lai gần, giải pháp sẽ giúp người dùng chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại. Việc phân tích bằng AI giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, đưa ra cảnh báo và khuyến nghị phù hợp.

FPT giới thiệu ứng dụng AI trong giáo dục và y tế tại Triển lãm thành tựu A80- Ảnh 4.

Trải nghiệm giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa ứng dụng AI với công nghệ đo huyết áp bằng hình ảnh khuôn mặt

Cũng như giáo dục, ứng dụng AI trong y tế đang trở thành xu thế lớn trên thế giới. Các quốc gia phát triển đang đẩy mạnh triển khai telehealth (khám chữa bệnh từ xa), y tế cá nhân hóa dựa trên phân tích dữ liệu lớn và AI dự báo dịch bệnh nhằm giảm tải hệ thống bệnh viện và nâng cao khả năng dự phòng. Trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ rút ngắn thời gian chẩn đoán, tăng độ chính xác trong điều trị và trao cho người dân quyền chủ động chăm sóc sức khỏe của chính mình. Việc FPT sớm nghiên cứu và giới thiệu những giải pháp y tế thông minh tại Việt Nam không chỉ bắt nhịp cùng xu thế toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội để hàng chục triệu người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và tiết kiệm hơn.

Giáo dục và y tế vốn là hai lĩnh vực cốt lõi, gắn liền trực tiếp với chất lượng nguồn nhân lực và sức khỏe cộng đồng. Việc FPT tiên phong ứng dụng AI trong hai trụ cột này không chỉ tạo ra những trải nghiệm học tập và chăm sóc sức khỏe mới mẻ, hiệu quả, mà còn mở ra hướng đi dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với hệ sinh thái AI toàn diện và chiến lược đầu tư bền bỉ, FPT đang khẳng định mình đi đúng hướng, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

