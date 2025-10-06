FPT góp dấu ấn tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Bộ Công An

Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND) dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ và toàn lực lượng CAND, hướng tới mục tiêu "hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân".

Trong khuôn khổ sự kiện, tại gian hàng triển lãm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), FPT vinh dự là một trong những doanh nghiệp công nghệ mang đến các giải pháp tiêu biểu bao gồm bản đồ dịch tễ và dược chất Việt Nam, giải pháp xác thực định danh FPT.IDCheck, Giao thông thông minh – ứng dụng CCCD như vé đi tàu của tuyến Metro số 1. Những giải pháp này thể hiện nỗ lực đồng hành cùng Bộ Công an trong việc thúc đẩy tiện ích số cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước dựa trên dữ liệu.

Giải pháp Bản đồ dịch tễ & dược chất Việt Nam là một công cụ đột phá do FPT phát triển, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng công nghệ. Giải pháp là bản đồ phản ánh nhu cầu thuốc tại từng địa phương và dự báo nguy cơ dịch bệnh theo thời gian thực, được số hóa thành công nhờ nguồn dữ liệu đầu vào tin cậy từ hệ thống hơn 2.200 nhà thuốc FPT Long Châu trên toàn quốc, hiện đang phục vụ hơn 28 triệu người dân.

Đại diện FPT giới thiệu về Giải pháp Bản đồ dịch tễ & dược chất Việt Nam tới các đại biểu

Hệ thống hoạt động bằng cách thu thập kho và ẩn danh dữ liệu mua bán thuốc từ chuỗi nhà thuốc và giao dịch qua VNeID, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để phân tích, đưa ra những dự báo chính xác và kịp thời. Giải pháp mang lại một lợi ích kép: đối với Chính phủ, hỗ trợ hoạch định chính sách y tế dự phòng, tối ưu phân bổ thuốc và giảm gánh nặng chi phí y tế công; đối với người dân, giúp tiếp cận thuốc phù hợp nhu cầu, chủ động phòng ngừa dịch bệnh và tiết kiệm chi phí y tế cá nhân.

Đặc biệt, từ ngày 1-1-2025, công dân có thể mua thuốc trực tuyến qua VNeID, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình số hóa tiện ích y tế, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân.

Song song với đó, FPT.IDCheck, là nền tảng định danh, xác thực điện tử do FPT phát triển, đồng hành cùng Bộ Công an trong triển khai Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử quốc gia. Giải pháp được cấp phép kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, NFC và sinh trắc học, giúp xác thực danh tính số bằng CCCD gắn chip một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.

FPT.IDCheck cho phép đối chiếu trực tiếp thông tin CCCD với dữ liệu gốc của Cục C06, đảm bảo tính xác thực tuyệt đối, chống giả mạo và bảo mật tối đa. Nhờ đó, người dân có thể thực hiện các thủ tục định danh chỉ trong vài giây khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng, y tế, giáo dục, bảo hiểm hay hành chính công trực tuyến. Giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro gian lận và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đại biểu trải nghiệm giải pháp FPT.IDCheck

Đến nay, FPT.IDCheck đã thực hiện hơn 25 triệu lượt xác thực, với tổng cộng 100 triệu giao dịch, được hơn 200 tổ chức trên toàn quốc tin dùng. Giải pháp góp phần quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy của các dịch vụ trực tuyến, thúc đẩy quá trình xây dựng Chính phủ số và kinh tế số an toàn, bền vững tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, giải pháp giao thông thông minh – Metro số 1 đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia theo Đề án 06 vào đời sống thực tiễn. Tại tuyến Metro số 1 TP HCM (Bến Thành – Suối Tiên), hành khách có thể sử dụng CCCD gắn chip để xác thực và qua trụ soát vé nhanh chóng, thay thế hoàn toàn thẻ hoặc vé giấy truyền thống.

Hệ thống trụ vé được tích hợp đầu đọc CCCD, kết nối trực tiếp và xác thực tức thời với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin. Nhờ đó, người dân di chuyển thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian qua trụ vé và nâng cao trải nghiệm trong giao thông công cộng.

Hiện hệ thống phục vụ hơn 120.000 lượt đi lại mỗi ngày, góp phần hiện thực hóa mục tiêu số hóa hạ tầng giao thông, tối ưu vận hành metro và tạo nền tảng cho kết nối đa dịch vụ công chỉ với một danh tính số duy nhất – VNeID, hướng tới mô hình đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

FPT tự hào song hành cùng Bộ Công an trong mô hình Công, tư kiến tạo, nghiên cứu, phát triển và triển khai nhiều giải pháp công nghệ thiết thực, góp phần thúc đẩy Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử quốc gia. Thông qua các ứng dụng thực tiễn, FPT không chỉ khẳng định vai trò của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn đồng hành cùng Bộ Công an hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng tới một chính phủ số, xã hội số, công dân số an toàn, hiện đại và bền vững.