FPT hỗ trợ 4 tấn thuốc, vật tư y tế và chỗ trú an toàn cho người dân vùng lũ miền Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

FPT hỗ trợ 4 tấn thuốc, vật tư y tế và chỗ trú an toàn cho người dân vùng lũ miền Trung

C.Minh

Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài gây ra đợt lũ lịch sử tại miền Trung, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, đời sống người dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Là Tập đoàn có hệ thống chi nhánh và cơ sở rộng khắp trên toàn quốc, FPT đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, kịp thời tiếp sức cho cộng đồng.

FPT hỗ trợ 4 tấn thuốc, vật tư y tế và chỗ trú an toàn cho người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 1.

FPT chi nhánh Huế mở cửa để bà con có thể sạc thiết bị, giữ liên lạc trong mưa lũ

FPT mở cửa trụ sở, trường học tại Huế để bà con sạc thiết bị, lưu trú tránh lũ

Giữa trận lũ lịch sử với lượng mưa tại Thành phố Huế lên tới hơn 1.085 mm trong 24 giờ, FPT đã mở cửa khu ký túc xá của Trường Tiểu học, THCS và THPT để tiếp nhận người dân - đặc biệt là người già và trẻ em - đến tránh trú trên khu đất cao, chưa bị ngập. Nhà trường chủ động chuẩn bị mì tôm, trứng, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu trước mưa lớn, đồng thời kiểm tra an toàn điện, nước và lối thoát hiểm để đón tiếp người dân trong thời gian ngắn. Khu vực nội trú được kiểm tra về an toàn điện, nước và lối thoát hiểm để đảm bảo khả năng đón tiếp nhiều người trong thời gian ngắn.

FPT hỗ trợ 4 tấn thuốc, vật tư y tế và chỗ trú an toàn cho người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 2.

Mì tôm, trứng, sữa... được nhà trường chuẩn bị và đăng thông báo cho người dân biết từ trước cơn lũ

Trong tình huống ngưng điện và mất liên lạc rộng khắp vì nước lũ và mưa lớn, FPT cũng đã mở cửa trụ sở, một số điểm có máy phát điện an toàn để bà con có thể sạc thiết bị, duy trì liên lạc và kết nối với hỗ trợ bên ngoài.

FPT hỗ trợ 4 tấn thuốc, vật tư y tế và chỗ trú an toàn cho người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đưa bà con trong vùng ngập nặng đến tránh trú tại FPT School Huế

Bên cạnh đó tại Đà Nẵng, các cán bộ nhân viên của FPT đã trích quỹ và góp tiền mua nhu yếu phẩm, tự tay đóng gói hàng trăm phần quà cứu trợ ngay tại văn phòng FPT Complex. Khi nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực bị cô lập, các nhân viên này đã phối hợp với lực lượng chức năng chia nhỏ hàng hóa, buộc chặt từng kiện để trên drone và ca nô, mang những "chuyến bay của lòng nhân ái" tiếp tế cho bà con trong tâm lũ.

Chuỗi nhà thuốc Long Châu hỗ trợ khẩn cấp thuốc và vật tư y tế

Trước những hậu quả nặng nề do mưa lũ kéo dài ở các tỉnh miền Trung, FPT đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, chung tay cùng người dân vượt qua khó khăn. Ngày 31-10, Chuỗi nhà thuốc Long Châu trao tặng 1 tấn thuốc và vật tư y tế cho Sở Y tế thành phố Huế, với nhiều loại thuốc điều trị và các vật tư y tế cần thiết, giúp người dân phòng tránh dịch bệnh sau lũ.

Ngày 2-11, FPT tiếp tục hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc và vật tư y tế cho bà con vùng lũ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Hai tấn hàng được gửi đến Đà Nẵng và một tấn đến Quảng Ngãi, gồm nhiều loại thuốc thông dụng, vitamin, dung dịch sát khuẩn, và nhiều vật tư y tế khác nhằm chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, mất điện và thiếu thốn vật tư y tế.

FPT hỗ trợ 4 tấn thuốc, vật tư y tế và chỗ trú an toàn cho người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 4.

FPT trao tặng thuốc hỗ trợ người dân thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Sở Y tế TP Huế

Những chuyến hàng được chuẩn bị và vận chuyển trong đêm, mang theo sự lo lắng, thấu hiểu và tình cảm từ phương xa hướng về miền Trung ruột thịt. Song song với hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan y tế địa phương triển khai các chương trình thăm khám, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" tái thiết các điểm trường

Không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời, với mong muốn tái thiết những điểm trường bị ảnh hưởng, giúp thầy trò sớm trở lại giảng đường, Quỹ Hy vọng - do FPT và VnExpress đồng sáng lập - đã phát động chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ", với sự đồng hành của cán bộ, nhân viên FPT và Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng. Vừa qua, chiến dịch đã triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên cho 15 trường học ở Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An. Chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và mở rộng tại nhiều địa phương khác, với tổng kinh phí hơn 9 tỉ đồng.

FPT hỗ trợ 4 tấn thuốc, vật tư y tế và chỗ trú an toàn cho người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 5.

Chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" được Quỹ Hy vọng phát động

Từ Bắc chí Nam, những tấm lòng người FPT đã cùng hướng về miền Trung, kịp thời góp sức để đồng hành người dân vượt qua khó khăn, góp phần khôi phục cuộc sống bình thường sau thiên tai, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái".

hỗ trợ người dân vật tư y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo