AI 365 Công nghệ số

FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với đối tác quốc tế

T.Phượng

FPT sẽ triển khai ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng AI FleziPT tự phát triển nhằm nâng cao hiệu quả vận hành cho đối tác

FPT vừa ký kết hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD với một tập đoàn sản xuất vật liệu lớn của thế giới, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng cung cấp dịch vụ AI tại thị trường châu Âu.

Theo đó, FPT sẽ triển khai ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng AI FleziPT tự phát triển nhằm nâng cao hiệu quả vận hành cho đối tác. Việc chuyển đổi AI này có thể giúp khách hàng giảm tới 40% chi phí trong vòng 3 năm, đồng thời cải thiện độ tin cậy dịch vụ và mức độ hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi. Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp sản xuất vật liệu này đẩy nhanh triển khai AI, hướng tới mô hình Agentic AI (AI tự chủ), nơi các hệ thống AI có khả năng tự chủ vận hành, ra quyết định và tối ưu hiệu quả theo thời gian thực. Kết hợp năng lực xử lý dữ liệu quy mô lớn và hạ tầng AI hiệu năng cao, FleziPT giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian phát triển lên tới 60% và chuyển AI từ các mô hình thí điểm rời rạc sang các mô hình AI ở quy mô toàn doanh nghiệp.

Nền tảng này liên tục được cập nhật và hoàn thiện thông qua quá trình triển khai các dự án AI, bảo đảm khả năng thích ứng và tiến hóa theo nhu cầu thực tế của khách hàng và thị trường.

