FPT mang ô tô với phần mềm AI đến Make in Vietnam

Trong khuôn khổ diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - VFTE lần thứ VI, Tập đoàn FPT nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ số chiến lược. VFTE lần thứ VI có chủ đề "Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam" do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

FPT nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ AI, mô hình ngôn ngữ lớn

Tại sự kiện, Bộ TT&TT giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số. Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ AI, mô hình ngôn ngữ lớn.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhận nhiệm vụ: Tập đoàn FPT sẽ làm chủ công nghệ AI, mô hình ngôn ngữ lớn.

Nhận nhiệm vụ này, FPT cam kết sẽ tích cực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, nghiên cứu, làm chủ công nghệ số giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số và đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ về Hành trình ra thế giới của Tập đoàn FPT từ hơn 25 năm trước. Qua những thất bại buổi ban đầu tại Ấn Độ, Mỹ, FPT từng bước có được thành công, đạt 1 tỷ USD doanh thu từ thị trường nước ngoài. Đó là minh chứng cho khát vọng mở mang bờ cõi trí tuệ Việt Nam, từ những bước đi đầu tiên đầy thách thức đến việc ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ về Hành trình ra thế giới của Tập đoàn FPT và cam kết tích cực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Theo ông Trương Gia Bình, Nghị quyết số 57-NQ/TW chính là điểm tựa của Việt Nam để đi vào kỷ nguyên vươn mình, để trở thành quốc gia hùng cường và dân tộc phồn vinh. Nghị quyết số 57-NQ/TW cũng là một chỉ dấu quan trọng khi vận hội đất nước đã đến. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra 4 hành động dành cho Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, trí thức và người dân; Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ. Thời gian tới, FPT thực hiện 3 điểm:

Thứ nhất là FPT sẽ đầu tư vào Công nghệ trụ cột: Trí tuệ nhân tạo, Bán dẫn, Công nghệ ô tô, Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. FPT sẽ nỗ lực làm chip AI, tập trung phát triển phần mềm ô tô, vì ô tô đang chuyển từ cơ khí sang phần mềm. FPT đang làm việc với các tập đoàn ô tô ở Mỹ, Châu Âu... FPT tham gia chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, chuyển đổi trí tuệ nhân tạo cho các ngành , các địa phương và cho Giáo dục, Y tế.

Thứ hai là về nhân lực, FPT có 12.000 kỹ sư về AI, được cấp gần 1 vạn chứng chỉ NVIDIA trong thời gian ngắn. FPT cam kết đến 2030 sẽ đào tạo 1 vạn kỹ sư bán dẫn, 5 vạn kỹ sư AI, tham gia đào tạo kiến thức về AI cho nửa triệu nhân lực.

Thứ ba là FPT cam kết đầu tư vào hạ tầng. Tập đoàn xây dựng 2 nhà máy ở Việt Nam và Nhật Bản. 5 năm nữa, 2030 sẽ xây dựng 5 nhà máy Trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam là 1 trong các quốc gia cung cấp hạ tầng tính toán về trí tuệ nhân tạo hàng đầu khu vực.

FPT.AI được vinh danh sản phẩm công nghệ số tiêu biểu Make in Viet Nam

Tại Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2024, Bộ TT&TT đã vinh danh nền tảng FPT.AI - Sản phẩm công nghệ số tiêu biểu Make in Viet Nam giai đoạn 2019 - 2024.

FPT.AI ứng dụng Trí tuệ nhân tạo toàn diện dành cho doanh nghiệp đã triển khai cho hơn 200 doanh nghiệp lớn tại 15 quốc gia, phục vụ hơn 200 triệu tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng mỗi tháng, giúp tăng đến 67% năng suất và giảm đến 40% chi phí cho doanh nghiệp

Ông Lê Hồng Việt, Tổng giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT (thứ ba từ trái sang) nhận kỷ niệm chương vinh danh FPT.AI - Sản phẩm công nghệ số tiêu biểu Make in Viet Nam giai đoạn 2019 - 2024.

Bên cạnh đó, 3 sản phẩm Made by FPT lọt Top 10 Sản phẩm Công nghệ gồm: VertZéro, VioEdu và Volar FINEX. VertZéro là nền tảng tự động hóa kiểm kê khí nhà kính đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng chiến lược chuyển đổi xanh, đáp ứng mục tiêu Netzero. VioEdu là hệ thống giáo dục trực tuyến cho học sinh phổ thông phổ biến tại Việt Nam với hơn 20 triệu người dùng, hơn 1 tỷ lượt thực hành mỗi năm. Volar FINEX là sản phẩm Core Tài chính Make in Viet Nam đầu tiên và duy nhất trên thị trường, cung cấp cho các tổ chức tài chính hệ thống lõi toàn diện theo các nghiệp vụ phức tạp, hiện đang được các Ngân hàng, công ty tài chính lớn tin tưởng lựa chọn.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, FPT trưng bày gian hàng với chủ đề Kỷ nguyên mới với AI. Tại gian hàng, Tập đoàn FPT giới thiệu nền tảng FPT AI Agents cho phép tạo và vận hành các AI Agents đa ngôn ngữ nhằm tăng cường hiệu quả làm việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng. FPT AI Agents đã được áp dụng thành công trong chuỗi bán lẻ thuốc FPT Long Châu, giúp tăng hiệu suất và tiết kiệm nguồn lực đào tạo.

FPT AI Factory cung cấp hạ tầng tính toán hiệu năng cao và các giải pháp AI toàn diện, bao gồm FPT AI Infrastructure, FPT AI Studio, FPT AI Inference và FPT AI Agents. Nhà máy AI FPT giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phát triển AI, tối ưu hóa vận hành và giảm chi phí.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tham quan gian hàng FPT.

Intelligent Inspection - I2 là giải pháp kiểm thử thông minh cho nhà máy ứng dụng AI, kết hợp các mô-đun thị giác, IoT và âm thanh để tự động hóa kiểm soát chất lượng và giảm thời gian chết của thiết bị. Giải pháp giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa năng lượng cho nhà máy thông minh.

Bên cạnh đó, FPT còn giới thiệu nền tảng xe AI-First SDV của FPT ứng dụng các giải pháp AI trong công nghệ hiển thị buồng lái, hỗ trợ lái tự hành, kiểm tra an toàn xe và công nghệ thiết kế CAD/CAE. 20 năm qua, FPT đã tích hợp các sản phẩm công nghệ cho hơn 50 triệu xe hơi, và tiếp tục cung cấp những giải pháp thông minh, an toàn và bền vững cho các dòng xe thế hệ mới trên toàn thế giới.

FPT giới thiệu nền tảng xe AI-First SDV tại sự kiện.

VFTE lần thứ VI được tổ chức để tổng kết, đánh giá sự phát triển, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu thông qua giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam. Đây là những sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp và chính quyền lên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thời gian tới, FPT tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và phát triển hệ sinh thái Made by FPT, làm giàu thêm sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và nền tảng Make in Vietnam.

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình xem tại đây.