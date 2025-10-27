HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365 Công nghệ số

FPT trình diễn “Lá chắn số” tại Lễ ký Công ước Hà Nội – Chung tay bảo vệ chủ quyền số quốc gia

Tại Lễ ký Công ước Hà Nội, FPT giới thiệu các giải pháp bảo mật ứng dụng AI góp phần kiến tạo không gian mạng an toàn, tự chủ và bền vững.

FPT song hành kiến tạo không gian số an toàn, tự chủ, bền vững

Tập đoàn FPT tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và Triển lãm quốc tế trong khuôn khổ sự kiện, đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng không gian số an toàn, tự chủ, bền vững và thúc đẩy hợp tác công – tư nhằm bảo vệ an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.

Công ước Hà Nội là văn kiện pháp lý đầu tiên của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng. Sự kiện này cũng đánh dấu bước tiến mang tính lịch sử khi Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai ký kết Công ước toàn cầu đầu tiên về an ninh mạng, thể hiện vai trò chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm của Việt Nam trong nỗ lực xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và hợp tác quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng.

img

Tại sự kiện, đại diện FPT đã giới thiệu với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Tổng thống Ecuador María José Pinto González Artigas (áo trắng) cùng đoàn đại biểu về Nền tảng giám sát bảo mật thông minh bằng AI của FPT đang được triển khai hiệu quả trong một số dự án an ninh quốc gia.

Chia sẻ về sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết: "Tương lai của thế giới là tương lai số. Trí tuệ nhân tạo đang thực hiện nhiều công việc tốt hơn con người trong từng lĩnh vực cụ thể. Chúng ta sẽ sống, làm việc và giao tiếp trong không gian số, và khi đó, an toàn - an ninh mạng trở thành vấn đề sống còn của mọi tổ chức và quốc gia. Công ước Hà Nội là bước ngoặt mang tính biểu tượng lớn, khi lần đầu tiên Liên Hợp Quốc ký kết một khung pháp lý toàn cầu ngay tại Việt Nam. Điều này thể hiện rằng Việt Nam không chỉ là người tham gia, mà là quốc gia kiến tạo và đề xuất các sáng kiến toàn cầu. FPT xác định bảo vệ an ninh mạng quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp công nghệ Việt". Ông Bình cũng khẳng định, mô hình công tư đồng kiến tạo chính là sức mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên không số.

Trong thời gian qua, FPT đã chú trọng đầu tư nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái an ninh mạng, với triết lý bảo mật chủ động, ứng dụng sâu rộng Trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ sinh thái bảo mật từ Đào tạo đến Tư vấn, cung cấp Sản phẩm, giải pháp của FPT khẳng định năng lực công nghệ và cam kết đồng hành bảo đảm an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, hướng tới một môi trường số an toàn, tự chủ và phát triển bền vững. Mỗi năm, FPT thực hiện hơn 1.500 dự án về an ninh mạng. Với khả năng tự động hóa cao, các giải pháp an ninh của FPT giúp tăng 400% tốc độ xử lý sự cố bảo mật, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro. Hệ thống quản trị bảo mật của FPT cũng được chứng nhận hàng loạt tiêu chuẩn quốc tế như ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, PCI DSS, SOC 2 Type 2, SOC 3, ISO/SAE 21434, và Chứng nhận ATTT cấp độ 4 cho nền tảng điện toán đám mây. Các trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) đạt chứng nhận CREST – tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu.

Trường Đại học FPT cũng là một trong số ít các trường đại học tại Việt Nam có chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành.

img

Toàn cảnh gian hàng FPT với các giải pháp bảo mật ứng dụng AI đã được giải thưởng tại khu vực, góp phần cùng quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp kiến tạo không gian mạng an toàn, tự chủ và bền vững.

Tại Triển lãm trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội, FPT giới thiệu các giải pháp bảo mật ứng dụng AI đã được giải thưởng tại khu vực, góp phần cùng quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp kiến tạo không gian mạng an toàn, tự chủ và bền vững. 8 nền tảng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu được FPT giới thiệu tại Triển lãm gồm: QaiDora Vision và FPT Camera AI – Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo; NightWolf SecureOne - Giải pháp An ninh mạng tinh gọn cho doanh nghiệp hiện đại; Dịch vụ Tư vấn An toàn thông tin; Dịch vụ Đánh giá & Kiểm thử An ninh; Dịch vụ Giám sát & Vận hành An ninh mạng; Dòng chip quản lý nguồn; AI trong chăm sóc sức khỏe từ xa.

Trong đó, tiêu biểu là Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lựa chọn triển khai trong một số dự án quốc gia. Nền tảng này giúp các tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi công tác đảm bảo an ninh, an toàn công cộng từ bị động sang chủ động, dự báo và ngăn chặn rủi ro ngay từ đầu. Hệ thống có thể phát hiện và ngăn chặn tới 80% sự cố tiềm ẩn nhờ khả năng cảnh báo sớm bằng AI, phân tích hành vi bất thường theo thời gian thực như ẩu đả, xâm nhập trái phép hay tình huống nguy hiểm, với tốc độ phản ứng nhanh hơn 3–5 lần so với giám sát thủ công, giúp lực lượng chức năng can thiệp kịp thời và giảm đáng kể các vụ việc nghiêm trọng tại khu vực giám sát.

img

Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lựa chọn triển khai trong một số dự án quốc gia.

Nền tảng NightWolf SecureOne giúp doanh nghiệp chủ động giám sát toàn bộ các "tài sản số" như máy chủ, ứng dụng, thiết bị, dữ liệu … theo thời gian thực. Bộ dịch vụ tư vấn, đánh giá – kiểm thử và giám sát – vận hành an ninh mạng 24/7 ứng dụng AI tự động hợp nhất, tương quan hóa dữ liệu từ mọi lớp bảo mật, dịch vụ phát hiện mối đe dọa gần như ngay lập tức.

Bên cạnh đó, FPT cũng mang tới triển lãm FPT Access control system (FAS) - Thiết bị quản lý xác thực CCCD của FPT cùng dòng chip nguồn do FPT thiết kế, ứng dụng trong các máy xác thực Căn cước công dân. FAS được tích hợp ứng dụng trong hệ thống quản lý an toàn học đường, giúp nhà trường kiểm soát ra vào, bảo vệ học sinh, và trong thiết bị xác minh di động, hỗ trợ lực lượng chức năng đảm bảo an ninh dân dụng, xác định tội phạm mọi lúc, mọi nơi.

img

Dòng chip quản lý nguồn (FPT Access Control System) sử dụng trong các máy xác thực Căn cước công dân

Giải pháp tư vấn sức khỏe từ xa bằng công nghệ AI là một bước tiến trong việc quản lý sức khỏe cá nhân, đặc biệt là trong việc theo dõi các chỉ số quan trọng như huyết áp. Ứng dụng này cho phép Người dùng sử dụng điện thoại cá nhân để chủ động kiểm tra tình trạng huyết áp của bản thân thông qua camera. Dữ liệu huyết áp sau đó sẽ được hệ thống AI phân tích, đánh giá sơ bộ về tình trạng sức khỏe và cảnh báo sớm nếu có nguy cơ.

không gian mạng trí tuệ nhân tạo an ninh mạng tập đoàn FPT ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Đại học FPT
