Futsal Cúp Quốc gia: Thái Sơn Bắc đấu Thái Sơn Nam ở trận chung kết

Trong trận bán kết 2 Giải futsal Cúp Quốc gia 2024, Sahako sớm có bàn dẫn trước nhờ công của Văn Tiến nhưng không giữ được lợi thế trong hiệp một.

Có lợi thế về tỉ số, "Quạ 3 chân" lại phạm lỗi liên tục, giúp Thái Sơn Bắc có hai quả phạt 10 m. Văn Tuấn tận dụng thành công cả hai, gỡ hòa phút thứ 10 và đưa Thái Sơn Bắc dẫn trước ở phút 12.

Thái Sơn Bắc giành tấm vé còn lại để giành quyền vào chung kết

Nguyễn Văn Tuấn hoàn tất cú hat-trick ở phút 15. Trước đó, ngoại binh Jediael Mota của Thái Sơn Bắc đã góp công lớn nhất khi có tình huống đi bóng kéo hết sự thu hút của hàng thủ và thủ môn Sahako cho đồng đội nâng tỉ số lên 3-1.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, Sahako thi đấu đầy nỗ lực và triển khai chiến thuật power-play từ nửa sau hiệp đấu. Nhưng nỗ lực của "Quạ 3 chân" chỉ ghi được 1 bàn rút ngắn tỉ số 2-3 do công Tuấn Thành. Bởi thời điểm còn hơn 12 giây cuối trận, thế trận power-play trở thành "con dao hai lưỡi" để đối thủ chấm dứt mọi hi vọng khi nâng tỉ số lên 4-2, do công của thủ môn Phạm Văn Tú.

Thái Sơn Nam giành chiến thắng 5-1 ở bán kết 1

Ở trận bán kết 1, Thái Sơn Nam TP HCM đã đánh bại Tân Hiệp Hưng TP HCM với tỉ số 5-1. Với 2 kết quả trên, Thái Sơn Nam TP HCM sẽ đối đầu với Thái Sơn Bắc ở trận chung kết.

Vào ngày 17-12, trận tranh hạng 3 giữa Sahako và Tân Hiệp Hưng TP HCM diễn ra lúc 14 giờ 30, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ.