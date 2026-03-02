Futsal nữ Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia, giành HCĐ Đông Nam Á

Thua tuyển futsal nữ Thái Lan 2-4 ở bán kết, tuyển futsal nữ Việt Nam chính thức trở thành cựu vương giải vô địch Đông Nam Á. Dù vậy, thầy trò HLV Đình Hoàng vẫn còn cơ hội ở trận tranh HCĐ với Indonesia.
Ở trận tranh hạng 3 này, hai đội tuyển futsal Việt Nam và Indonesia vốn rất hiểu nhau, khi mới gặp ở chung kết SEA Games 33 cách đây ba tháng, nơi Việt Nam thắng đậm 5-0 để lần đầu đăng quang.
Vì thế, trận tranh hạng Ba lúc 15 giờ hôm nay (2-3) mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ vớt vát vị thế khu vực mà còn tạo cú hích tinh thần cho toàn đội.
Bình luận (0)