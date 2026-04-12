Thể thao

Futsal Việt Nam hạ Úc 4 bàn trắng, giành HCĐ Đông Nam Á

Quốc An

(NLĐO) - Tuyển futsal Việt Nam đã gỡ gạt được phần danh dự khi hạ tuyển Úc, giành HCĐ Đông Nam Á 2026.

Tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Úc, qua đó khép lại Giải futsal Đông Nam Á 2026 với tấm huy chương đồng.

Ngay từ những phút đầu trận, thầy trò Diego Giustozzi đã nhập cuộc đầy chủ động. Đến phút thứ 3, Nhan Gia Hưng chớp thời cơ nhanh nhạy, ghi bàn mở tỉ số cho tuyển futsal Việt Nam.

Nhận bàn thua, Úc nỗ lực đáp trả bằng các pha dứt điểm từ xa, thủ môn Phạm Văn Tú liên tục thể hiện sự chắc chắn với nhiều pha cứu thua ấn tượng.

Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam vẫn duy trì thế dồn ép nhưng chưa thể tận dụng cơ hội.  Mãi đến phút 18, Châu Đoàn Phát nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo thuận lợi của Đa Hải, giúp tuyển futsal Việt Nam khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn 2-0.

Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục nằm trong tay thầy trò HLV Giustozzi. Ngay phút đầu tiên, Thịnh Phát đã nâng tỉ số lên 3-0 với pha xử lý và dứt điểm gọn gàng.

Nhận đến 3 bàn thua, tuyển futsal Úc phải triển khai chiến thuật power-play trong những phút cuối, nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Việt Nam.

Ngược lại, thủ môn Phạm Văn Tú còn ghi dấu ấn đặc biệt khi ghi bàn từ sân nhà, ấn định chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng.

Khép lại trận đấu, tuyển futsal Việt Nam vẫn vớt vát được tấm HCĐ khi không thể giành quyền vào chung kết.

Tuyển futsal Việt Nam trước thế lực mới nổi Indonesia

