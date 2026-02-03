Futsal Việt Nam - Indonesia: Thắng để khẳng định

Futsal Indonesia đang vươn lên thành thế lực mới của khu vực, trở thành đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng, trong đó có Việt Nam. Tại tứ kết futsal châu Á 2026, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ đối mặt thử thách khi đối mặt Indonesia trên sân nhà của họ.

Với tư cách chủ nhà giải đấu, lợi thế khán giả nhà cùng nền tảng thể lực dồi dào giúp đội bóng xứ vạn đảo duy trì cường độ cao và sẵn sàng áp đặt thế trận suốt 40 phút. Indonesia sở hữu hàng công sắc bén, nổi bật là chân sút Iqbal Rahmatullah đang liên tục lập công. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần chơi kỷ luật, hạn chế sai sót và cải thiện khâu dứt điểm.

Việt Nam với lực lượng trẻ hóa 8/14 gương mặt mới lần đầu dự giải châu lục. Thầy trò HLV Diego Giustozzi nếu giữ được sự tập trung và đấu pháp hợp lý, vẫn có cơ hội hướng tới kết quả tích cực.