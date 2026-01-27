HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Futsal Việt Nam ngược dòng trong trận cầu 9 bàn ở giải châu Á

Quốc An - Ảnh: Anh Hồng

(NLĐO) - Futsal Việt Nam ra quân trước Kuwait và bị đối thủ dẫn trước 2 bàn nhưng thành công ngược dòng và giành chiến thắng 5-4.

Ngay trận ra quân Giải futsal châu Á 2026, tuyển futsal Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận nhưng lại sớm gặp bất lợi. Phút 7, sai lầm ở tuyến giữa khiến đội bóng áo đỏ để Alenezi mở tỉ số cho Kuwait. Chỉ hai phút sau, Borashed tung cú sút xa uy lực nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng Tây Á.

Phút 9, Châu Đoàn Phát tận dụng sai lầm của đối phương, rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tuy nhiên, Kuwait tiếp tục tận dụng tốt các pha phản công và tái lập cách biệt hai bàn ở phút 19. Khi hiệp 1 chỉ còn 1 giây, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng kịp thời ghi bàn gỡ hòa 3-3, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Futsal Việt Nam ngược dòng trong trận cầu 9 bàn ở giải châu Á - Ảnh 1.

Châu Đoàn Phát (4) rút ngắn tỉ số 1-2 cho futsal Việt Nam

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng. Phút 30, Từ Minh Quang dứt điểm nhanh, giúp tuyển futsal Việt Nam lần đầu vươn lên dẫn trước 4-3. Hai phút sau, Nguyễn Mạnh Dũng tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng nâng tỉ số lên 5-3 sau tình huống phối hợp đá phạt hiệu quả.

Những phút cuối, Kuwait dồn lực tấn công và rút ngắn tỉ số xuống 4-5 ở phút 38 sau tình huống bóng chạm người đổi hướng khiến thủ môn Văn Tú không kịp phản xạ. Dù vậy, tuyển futsal Việt Nam vẫn bảo toàn được chiến thắng chung cuộc.

Với kết quả này, tuyển futsal Việt Nam xếp thứ nhì bảng B, do kém Thái Lan về chỉ số phụ, trong bối cảnh cả hai cùng có 3 điểm sau khi Thái Lan thắng Lebanon 2-0 ở trận đấu sớm.

futsal Việt Nam futsal châu á Châu Đoàn Phát
