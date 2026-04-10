HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Futsal Việt Nam thua sát nút Indonesia, tranh HCĐ Đông Nam Á

Quốc An

(NLĐO) - Ở trận bán kết 1 Giải futsal Đông Nam Á 2026, futsal Việt Nam đã thất bại sát nút 2-3 trước Indonesia và sẽ bước vào trận tranh hạng 3.

Ở trận bán kết 1 Giải futsal Đông Nam Á 2026, futsal Việt Nam đã trải qua trận đấu nhiều cảm xúc trước Indonesia, khi những nỗ lực rượt đuổi không thể lật ngược tình thế, và chấp nhận tiến vào trận tranh HCĐ.

Từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi nhập cuộc chủ động, tổ chức pressing tầm cao khiến đối thủ nhiều lần lúng túng. Phút 4, cơ hội sớm mở ra khi Indonesia mắc sai lầm gần vòng cấm, nhưng Thịnh Phát lại dứt điểm trúng xà ngang. Liên tiếp sau đó, Quang Nguyên, Thái Huy rồi Công Đại đều có cơ hội, song vẫn không thể chuyển hóa thành bàn.

Phung phí cơ hội, tuyển futsal Việt Nam trả giá khi Kareth ghi liền hai bàn ở phút 11 và 13, giúp Indonesia dẫn 2-0. Phần còn lại của hiệp 1, Indonesia kiểm soát thế trận, trong khi cú dứt điểm đáng chú ý của Vũ Ngọc Ánh nhưng vẫn không thể mang về bàn gỡ.

Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục bất lợi khi Sanjaya nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 23, chỉ ít phút sau khi Đa Hải rút ngắn cách biệt bằng cú sút xa đẹp mắt.

img

Đa Hải (7) ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2

Không bỏ cuộc, tuyển futsal Việt Nam dồn lên tấn công mạnh mẽ. Đến phút 30, Quang Nguyên di chuyển cắt mặt thông minh và dứt điểm chuẩn xác, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.

Những phút cuối, đội bóng của HLV Diego Giustozzi gia tăng sức ép. Đa Hải dứt điểm kỹ thuật dội cột dọc (phút 33), trong khi thủ môn Phạm Văn Tú liên tiếp cứu thua trước các pha phản công của Indonesia.

Từ phút 36, tuyển futsal Việt Nam chơi power-play với Từ Minh Quang dâng cao, nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của đối phương. Phút 40, Nhan Gia Hưng căng ngang thuận lợi nhưng không có điểm cắt.

Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam thua sát nút 2-3 trước Indonesia, dù đã thi đấu đầy nỗ lực. 

Thầy trò HLV Diego sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 với đối thủ là đội thua ở bán kết, giữa chủ nhà Thái Lan và Úc.

Tin liên quan

HLV Diego Giustozzi: "Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết gặp Indonesia"

HLV Diego Giustozzi: "Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết gặp Indonesia"

(NLĐO) - Trong buổi họp báo trước trận bán kết, HLV tuyển futsal Việt Nam thừa nhận đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn giải đấu.

Xác định 2 cặp bán kết futsal Đông Nam Á

(NLĐO) - Khép lại lượt cuối, futsal Việt Nam thất bại 2-4 trước Thái Lan và sẽ gặp Indonesia ở trận bán kết giải futsal Đông Nam Á.

Futsal Thái Lan thắng Myanmar, vẫn xếp sau Việt Nam

(NLĐO) - Futsal Thái Lan đánh bại Myanmar 2-0 nhưng chỉ xếp nhì bảng A, dưới Việt Nam và đưa hai đội giành vé sớm vào bán kết Giải Đông Nam Á 2026.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo