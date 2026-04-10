Futsal Việt Nam thua sát nút Indonesia, tranh HCĐ Đông Nam Á

Ở trận bán kết 1 Giải futsal Đông Nam Á 2026, futsal Việt Nam đã trải qua trận đấu nhiều cảm xúc trước Indonesia, khi những nỗ lực rượt đuổi không thể lật ngược tình thế, và chấp nhận tiến vào trận tranh HCĐ.

Từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi nhập cuộc chủ động, tổ chức pressing tầm cao khiến đối thủ nhiều lần lúng túng. Phút 4, cơ hội sớm mở ra khi Indonesia mắc sai lầm gần vòng cấm, nhưng Thịnh Phát lại dứt điểm trúng xà ngang. Liên tiếp sau đó, Quang Nguyên, Thái Huy rồi Công Đại đều có cơ hội, song vẫn không thể chuyển hóa thành bàn.

Phung phí cơ hội, tuyển futsal Việt Nam trả giá khi Kareth ghi liền hai bàn ở phút 11 và 13, giúp Indonesia dẫn 2-0. Phần còn lại của hiệp 1, Indonesia kiểm soát thế trận, trong khi cú dứt điểm đáng chú ý của Vũ Ngọc Ánh nhưng vẫn không thể mang về bàn gỡ.

Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục bất lợi khi Sanjaya nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 23, chỉ ít phút sau khi Đa Hải rút ngắn cách biệt bằng cú sút xa đẹp mắt.

Đa Hải (7) ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2

Không bỏ cuộc, tuyển futsal Việt Nam dồn lên tấn công mạnh mẽ. Đến phút 30, Quang Nguyên di chuyển cắt mặt thông minh và dứt điểm chuẩn xác, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.