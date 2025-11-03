G7, EU nỗ lực giảm phụ thuộc về đất hiếm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

G7, EU nỗ lực giảm phụ thuộc về đất hiếm

Hoàng Phương

Trung Quốc đã xác nhận việc đình chỉ kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm sẽ được mở rộng sang Liên minh châu Âu (EU).

Thông tin này được ông Maroš Šefčovič, Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế, đưa ra cuối tuần rồi.

Trước đó, Trung Quốc đã đồng ý hoãn biện pháp hạn chế xuất khẩu các khoáng sản thiết yếu nói trên trong 1 năm sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại TP Busan - Hàn Quốc hôm 30-10. Động thái này khiến EU nhanh chóng tìm kiếm bảo đảm rằng việc đình chỉ cũng áp dụng cho khối.

Theo trang Politico, Trung Quốc thời gian qua mở rộng hạn chế xuất khẩu đất hiếm và những vật liệu quan trọng cho các ngành công nghệ sạch và quốc phòng. Do EU phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, các biện pháp này đã làm rung chuyển thị trường và làm gián đoạn chuỗi cung ứng. 

Nhiều doanh nghiệp châu Âu phải đối mặt tình trạng chậm giao hàng kéo dài và giá tăng vọt do thiếu hụt nguyên liệu. Trong nỗ lực giảm sự lệ thuộc này, Ủy ban châu Âu đã lên kế hoạch mở rộng, đa dạng hóa chuỗi cung ứng của châu Âu trước cuối năm.

G7, EU nỗ lực giảm phụ thuộc về đất hiếm - Ảnh 1.

Trung Quốc hiện chiếm gần 70% sản lượng khai thác đất hiếm trên thế giới. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cũng trong bước đi đối phó sự thống trị nói trên của Trung Quốc, các bộ trưởng năng lượng nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7 - gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ) vừa thống nhất thành lập một liên minh sản xuất khoáng sản chiến lược. Kế hoạch này gồm một loạt khoản đầu tư, thỏa thuận hợp tác và biện pháp mới nhằm thúc đẩy, giải ngân khoảng 4,57 tỉ USD cho các dự án khoáng sản quan trọng.

Tại cuộc họp ở TP Toronto - Canada hôm 31-10, các bộ trưởng G7 cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển các loại khoáng sản này. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson nhấn mạnh những động thái trên cho thấy G7 thực sự nghiêm túc trong việc giảm sự tập trung thị trường và mức độ phụ thuộc.

Theo AP, đất hiếm được sử dụng trong hàng loạt sản phẩm, như động cơ máy bay phản lực, hệ thống radar, xe điện, robot, thiết bị điện tử tiêu dùng, máy tính xách tay, điện thoại… Hiện Trung Quốc chiếm gần 70% sản lượng khai thác và khoảng 90% công suất chế biến đất hiếm trên thế giới. 

Tin liên quan

Kỳ vọng vào tái chế đất hiếm

Kỳ vọng vào tái chế đất hiếm

Ngày càng có nhiều công ty tái chế tập trung chiết xuất các nguyên tố đất hiếm

Tâm điểm đất hiếm

Động thái kiểm soát đất hiếm của Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ.

Từ mỏ đất hiếm duy nhất của Mỹ, thấy rõ lợi thế chiến lược của Trung Quốc

(NLĐO) – Mỹ đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc bằng cách đẩy mạnh tự sản xuất trong nước nhưng điều này không phải bài toán dễ dàng.

đất hiếm Mỹ Trung Quốc G7 EU
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo