G7, EU nỗ lực giảm phụ thuộc về đất hiếm

Thông tin này được ông Maroš Šefčovič, Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế, đưa ra cuối tuần rồi.

Trước đó, Trung Quốc đã đồng ý hoãn biện pháp hạn chế xuất khẩu các khoáng sản thiết yếu nói trên trong 1 năm sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại TP Busan - Hàn Quốc hôm 30-10. Động thái này khiến EU nhanh chóng tìm kiếm bảo đảm rằng việc đình chỉ cũng áp dụng cho khối.

Theo trang Politico, Trung Quốc thời gian qua mở rộng hạn chế xuất khẩu đất hiếm và những vật liệu quan trọng cho các ngành công nghệ sạch và quốc phòng. Do EU phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, các biện pháp này đã làm rung chuyển thị trường và làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu phải đối mặt tình trạng chậm giao hàng kéo dài và giá tăng vọt do thiếu hụt nguyên liệu. Trong nỗ lực giảm sự lệ thuộc này, Ủy ban châu Âu đã lên kế hoạch mở rộng, đa dạng hóa chuỗi cung ứng của châu Âu trước cuối năm.

Trung Quốc hiện chiếm gần 70% sản lượng khai thác đất hiếm trên thế giới. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cũng trong bước đi đối phó sự thống trị nói trên của Trung Quốc, các bộ trưởng năng lượng nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7 - gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ) vừa thống nhất thành lập một liên minh sản xuất khoáng sản chiến lược. Kế hoạch này gồm một loạt khoản đầu tư, thỏa thuận hợp tác và biện pháp mới nhằm thúc đẩy, giải ngân khoảng 4,57 tỉ USD cho các dự án khoáng sản quan trọng.

Tại cuộc họp ở TP Toronto - Canada hôm 31-10, các bộ trưởng G7 cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển các loại khoáng sản này. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson nhấn mạnh những động thái trên cho thấy G7 thực sự nghiêm túc trong việc giảm sự tập trung thị trường và mức độ phụ thuộc.

Theo AP, đất hiếm được sử dụng trong hàng loạt sản phẩm, như động cơ máy bay phản lực, hệ thống radar, xe điện, robot, thiết bị điện tử tiêu dùng, máy tính xách tay, điện thoại… Hiện Trung Quốc chiếm gần 70% sản lượng khai thác và khoảng 90% công suất chế biến đất hiếm trên thế giới.