G7 nỗ lực ổn định thị trường năng lượng toàn cầu

Giá dầu thế giới ngày 9-3 tăng vọt lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2022 trong bối cảnh các nước Trung Đông cắt giảm sản lượng khai thác do tác động của chiến sự ở đó. Giá dầu thô Brent và dầu thô WTI của Mỹ có thời điểm áp sát mức 120 USD/thùng. Theo hãng tin AP, một số chuyên gia phân tích và nhà đầu tư nhận định nếu giá dầu duy trì trên mức 100 USD/thùng, nền kinh tế toàn cầu khó có thể gánh nổi mức giá này.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cùng ngày cảnh báo chiến sự leo thang ở Trung Đông có thể đẩy lạm phát toàn cầu tăng lên. Bà nhận định nếu giá dầu tăng 10% và duy trì trong phần lớn thời gian của năm, lạm phát toàn cầu sẽ tăng khoảng 0,4 điểm phần trăm. "Chúng ta đang chứng kiến sức chống chịu của nền kinh tế một lần nữa bị thử thách bởi cuộc xung đột mới ở Trung Đông" - bà Georgieva nhận định, đồng thời khuyên các nhà hoạch định chính sách nghĩ đến những kịch bản tưởng chừng không thể xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng cho chúng trong môi trường toàn cầu mới này.

Các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) họp khẩn ngày 9-3 để thảo luận về tác động của chiến sự Trung Đông và phương án phối hợp xuất dầu từ các kho dự trữ chiến lược trong nỗ lực ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Theo tờ Financial Times, động thái phối hợp này sẽ do Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) điều phối nhằm kìm hãm đà tăng của giá dầu thế giới. Một nguồn thạo tin cho biết giới chức Mỹ nhận định việc phối hợp tung ra thị trường 300-400 triệu thùng dầu là một mức phù hợp.

32 thành viên của IEA cùng với ngành công nghiệp hiện nắm giữ hơn 1,24 tỉ thùng dầu trong các kho dự trữ công, cùng khoảng 600 triệu thùng tồn kho của doanh nghiệp có thể được đưa ra thị trường khi cần. Tổng lượng dầu này đủ đáp ứng gần một tháng tổng nhu cầu dầu của các quốc gia thành viên IEA. Cơ quan này đã phối hợp xuất kho dầu tập thể 5 lần kể từ khi được thành lập năm 1974, trong đó có 2 lần vào năm 2022.

Một cơ sở của Kho dự trữ dầu chiến lược tại bang Louisiana - Mỹ. Ảnh: AP

Cũng trong nỗ lực ứng phó tình trạng giá dầu tăng cao, các nhóm điều phối nguồn cung dầu và khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp vào ngày 12-3 để thảo luận tác động của chiến sự Trung Đông đối với nguồn cung dầu của khối. Theo quy định, các quốc gia EU phải duy trì lượng dự trữ dầu tương đương 90 ngày tiêu thụ.

Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản ngày 9-3 đưa tin chính phủ nước này đã chỉ đạo các cơ sở lưu trữ dầu thuộc kho dự trữ quốc gia chuẩn bị cho khả năng xuất kho dầu thô. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã yêu cầu các cơ sở trên "chuẩn bị mọi phương án cần thiết" trong trường hợp chính phủ quyết định xuất dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara khẳng định vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến việc xuất dầu từ kho dự trữ. Theo tờ Nikkei, Nhật Bản hiện có dự trữ dầu đủ dùng trong khoảng 254 ngày, tạo ra "vùng đệm" đáng kể trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Còn tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung ngày 9-3 yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng áp dụng trần giá nhiên liệu trong nước, cũng như triển khai các biện pháp ứng phó chủ động trước tình trạng giá xăng dầu tăng vọt và thị trường ngoại hối biến động. Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Lee yêu cầu các cơ quan chuẩn bị sẵn những biện pháp ứng phó sớm, tính đến cả những kịch bản xấu nhất, nhằm xử lý tác động kinh tế từ căng thẳng gia tăng ở Trung Đông; đồng thời thúc đẩy các biện pháp ổn định tài chính và tìm kiếm nguồn cung năng lượng thay thế.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi chính phủ mạnh tay trấn áp các hành vi bắt tay thông đồng giữa các nhà máy lọc dầu và trạm xăng, cũng như các chiêu trò thao túng giá hay găm hàng.

Trong khi đó, chính phủ Bangladesh ngày 9-3 quyết định đóng cửa các trường đại học và áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng tại nước này ngày càng trầm trọng. Các quan chức cho biết động thái này không chỉ giúp cắt giảm lượng điện tiêu thụ mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, nguyên nhân lớn dẫn đến lãng phí nhiên liệu. Trước đó, chính phủ nước này đã ban hành hướng dẫn khuyến khích các cơ quan, văn phòng sử dụng điện hiệu quả hơn, như tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết.

Trấn an của Mỹ Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 8-3 cho rằng giá dầu và khí đốt sẽ bắt đầu giảm khi nước này làm suy yếu khả năng Iran cản trở hoạt động của các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của đài Fox News, ông Wright cho biết kế hoạch là sớm khôi phục dòng chảy dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, phân bón và các sản phẩm khác từ vùng Vịnh qua các eo biển. Theo Bộ trưởng Mỹ, Washington "đang làm suy giảm mạnh khả năng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran và mức độ suy giảm đó sẽ còn tăng lên trong những ngày tới". Ông Wright cũng khẳng định dòng chảy năng lượng sẽ sớm được khôi phục. Khi được hỏi liệu Mỹ có thể sử dụng Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) để giảm bớt áp lực giá xăng đối với người dân hay không, ông Wright cho rằng điều này hiện chưa cần thiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng tỏ ra không mặn mà với lựa chọn này. Theo AP, việc sử dụng SPR là một trong số ít công cụ mà một tổng thống Mỹ có thể tự mình thực hiện để tác động đến giá dầu. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết tính đến cuối tháng 2-2026, SPR có hơn 415 triệu thùng dầu, cao hơn mức 395 triệu thùng vào cùng thời điểm năm 2025. SPR từng nhiều lần được sử dụng để ứng phó các gián đoạn nguồn cung, từ tác động của bão, việc đóng cửa các tuyến hàng hải đến những xung đột địa chính trị đồng thời bổ sung thêm nguồn cung ra thị trường nhằm kéo giá dầu xuống. Hoàng Phương



