Gã đàn ông xăm trổ vô cớ chém người phụ nữ đi đường, gây thương tích cho cảnh sát

Ngày 2-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố đang khẩn trương điều tra vụ việc đối tượng Phan Tiến Hưng (SN 1980, trú tại số nhà 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền) dùng dao gây thương tích cho một người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường và gây thương tích cho một cán bộ chiến sĩ Công an phường Gia Viên.

Đối tượng Phạm Tiến Hưng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 2 giờ ngày 2-6, người dân đi trên phố Lạch Tray phát hiện đối tượng trung niên "xăm trổ" cởi trần, tay cầm dao đi dọc phố với biểu hiện bất thường, không tỉnh táo. Đến 2 giờ 45 phút ngày 2-6, tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray (khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân, TP Hải Phòng), đối tượng này vô cớ dùng dao gây thương tích cho 1 người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Gia Viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Trong lúc bị lực lượng công an khống chế, đối tượng này đã dùng dao gây thương tích cho 1 cán bộ chiến sĩ Công an phường Gia Viên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ Phan Tiến Hưng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng giải quyết vụ việc theo quy định.

Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận là Phan Tiến Hưng (SN 1980, trú tại số nhà 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền).

