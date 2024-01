KẾT QUẢ TRAO GIẢI WECHOICE AWARDS 2023

- Nghệ sĩ Chi Pu: Nữ ca sĩ Việt thành công tại thị trường Trung Quốc, luôn lạc quan và nắm bắt mọi cơ hội để tỏa sáng.- Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel: Đội hỗ trợ sơ cứu đã nâng niu trong tay hơn 10.000 sự sống qua 17.000 vụ cứu hộ xuyên đêm.- Đội ngũ truyền thông của Di tích Nhà tù Hỏa Lò: Ekip Gen Z dám làm mới để lần đầu tiên một Di tích lịch sử được "viral mạnh mẽ" tới thế giới với sự tự hào.- Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh: VĐV đầu tiên của điền kinh Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng cá nhân tại đấu trường SEA Games.- Giám đốc sáng tạo Phương Vũ: Giám đốc Nghệ thuật của Nirvana và là Nhà sáng lập - Đạo diễn của AntiAntiArt, đứng sau hàng trăm dự án gây bão cõi mạng.- Bệnh viện Đồ Da- Nghệ sĩ Chi Pu- Cô giáo “lái đò sông Đà” Quách Thị Bích Nụ- Rapper Double 2T- Rapper Đen Vâu- Đội ngũ truyền thông Di tích Nhà tù Hoả Lò- Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel- Rapper HIEUTHUHAI- Hoàng hoa trung và Dự án Nuôi em

- Rapper MCK





- Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá: Rapper MCK- Rising Artist: Hanbin Ngô Ngọc Hưng- E.P/Album của năm: 99% - MCK- Ca khúc của năm: Anh Đã Ổn Hơn - MCK- The New Producer: itnsk- Liveshow/Concert của năm: Live Concert 1589 – Trung Quân- Màn kết hợp bùng nổ: Buồn Hay Vui – VSOUL x OBITO x RONBOOGZ x BOYZED- Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật: Chi Pu- Phim điện ảnh của năm: Nhà Bà Nữ- Phim truyền hình của năm: Tết Ở Làng Địa Ngục

- TV Show của năm: Rap Việt





- Z-Face – Gương mặt GenZ nổi bật: Kiaya (GAM Esports)- Z Go Global – GenZ vươn ra thế giới: Vận động viên Trần Thị Thanh Thúy- Z Local Brand - Local Brand được giới trẻ yêu thích: Dirty Coins, LEVENTS, FANCì CLUB- Z-Team – Nhóm GenZ tài năng: AntiAntiArt- Z-KOC – Gương mặt KOC GenZ tiềm năng: Call Me Duy- Z-Project – Dự án trẻ vì cộng đồng: Sài Gòn Xanh- Z-Eatery & Coffee - Không gian ẩm thực được giới trẻ yêu thích: PHÊ LA, ZumWhere - Modern Izakaya, MONO Coffee Lab, Cà Rế Caffe, Nuboko Sushi & Teppanyaki, Artemis Pastry, Toka Coffee, Blackbird Coffee, Okkio Caffe, Every Half Coffee Roaster.- Z-Nightlife Spot - Không gian phản ánh văn hóa giải trí về đêm: 21GAM, ChinChin Bar, Boujee Saigon, Indigo Bar, Gallery Bespoke Cocktail Bar.- Z-Space - Không gian văn hoá nghệ thuật truyền cảm hứng: De La Sól, Hiphub, Ươm Art Hub, OHQUAO, POSTER & SPACé- Z-Slang - Cụm từ lóng của năm: Elm- Coteccons- Viettel Money- TPBank- VinFast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ