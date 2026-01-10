HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Gần 15.000 học sinh tiêu biểu TPHCM dự hội trại truyền thống

Đặng Trinh

(NLĐO)- Hội trại năm nay được tổ chức đồng loạt tại 12 cụm trại ở cả 3 khu vực của TPHCM với gần 15.000 học sinh, học viên tiêu biểu tham dự

Ngày 10-1, Sở GD-ĐT TPHCM đồng loạt tổ chức khai mạc hội trại mừng Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (9-1) lần thứ XVIII.

Hội trại năm nay được tổ chức đồng loạt tại 12 cụm trại với gần 15.000 học sinh, học viên tiêu biểu của 262 trường tham dự. Hội trại lần này được mở rộng tổ chức ở cả 3 khu vực của TPHCM sau khi sáp nhập. Đây là ngày hội ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lý tưởng sống đẹp; đồng thời tạo môi trường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa học sinh, học viên trong các cụm chuyên môn.

Gần 15.000 học sinh tiêu biểu TPHCM dự Hội trại truyền thống sau sáp nhập - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, chúc mừng học sinh tiêu biểu

Với thông điệp “Học sinh thành phố làm theo lời Bác - Tự hào truyền thống - Tiếp nối tương lai”, hội trại năm nay diễn ra trong thời điểm TPHCM hướng tới dấu mốc lịch sử 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026).

Gần 15.000 học sinh tiêu biểu TPHCM dự Hội trại truyền thống sau sáp nhập - Ảnh 2.

Hội trại năm nay được tổ chức đồng loạt tại 12 cụm trại với gần 15.000 học sinh, học viên tiêu biểu của 262 trường tham dự. Ảnh: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Phát biểu tại lễ khai mạc ở cụm trại 6 (Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông), ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết hội trại là dịp để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, là hoạt động giáo dục quy mô của ngành với sự tham gia của 100% trường THPT công lập, gần 50% trường THPT ngoài công lập và hơn 95% trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX trên địa bàn.

Gần 15.000 học sinh tiêu biểu TPHCM dự Hội trại truyền thống sau sáp nhập - Ảnh 3.

Học sinh tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được trao tặng giấy khen

Gần 15.000 học sinh tiêu biểu TPHCM dự Hội trại truyền thống sau sáp nhập - Ảnh 4.

Học sinh tiêu biểu tham dự hội trại

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết những học sinh tiêu biểu có mặt tại hội trại không chỉ là những gương mặt xuất sắc của các trường mà còn là đại diện cho tinh thần, trí tuệ và khát vọng vươn lên của học sinh TPHCM. 

"Từ đây, các em sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh của công dân thời đại số: Biết học tập suốt đời, làm chủ công nghệ, ứng xử văn minh trên môi trường mạng, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng cùng với thành phố bước vào kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức, nhân cách và khát vọng phụng sự” - lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM nhắn gửi. 

Dịp này, hội trại cũng đã tuyên dương, khen thưởng 953 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

