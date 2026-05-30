Ngày 31-5, thí sinh dự thi lớp 10 tại TP HCM bắt đầu đến các điểm thi để học nội quy thí sinh và kiểm tra thông tin cá nhân, chuẩn bị bước vào 2 ngày thi của kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Kỳ thi với quy mô lớn nhất

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho biết ở kỳ thi lớp 10 năm 2026, TP HCM có 151.269 thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường công lập. TP HCM tổ chức 242 điểm thi trải rộng khắp cả 3 khu vực, bao gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên với tổng số 6.443 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi này, thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Khác với những năm trước, tại kỳ thi lớp 10 năm nay, đề thi sẽ được giao từ ngày 31-5, trước khi thi một ngày do địa bàn trải rộng ở 3 khu vực. Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị lãnh đạo các điểm thi nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi này. "Trưởng điểm thi và toàn bộ thành viên lãnh đạo điểm thi không được phép lơ là, dù ở bất kỳ vị trí nào" - ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Sở GD-ĐT TP cũng đã đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an địa phương, các trường THCS và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ thi; bố trí lực lượng bảo vệ tại các điểm coi thi, chấm thi, bảo vệ đề thi và bài thi theo quy định. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, y tế và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng y tế, phòng trực điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi và các phòng chức năng khác.

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia công tác thi, Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện rà soát toàn bộ hoạt động tổ chức bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn, nước uống, suất ăn sẵn và các dịch vụ ăn uống trong nhà trường. Hiệu trưởng các trường học, trưởng điểm thi, trưởng điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng làm công tác thi.

Thí sinh tìm hiểu về thông tin tuyển sinh lớp 10 Ảnh: Quang Liêm

Cân nhắc tuyển sinh bổ sung

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP HCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em. Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 trung tâm GDTX và GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Dù chỉ tiêu tuyển sinh tăng đáng kể, song so với số thí sinh đăng ký thi lớp 10 tăng mạnh, ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, theo tính toán vẫn có hơn 50.000 thí sinh rời khỏi cuộc đua lớp 10 công lập. Sở GD-ĐT TP HCM cho biết vẫn còn nhiều hướng đi cho học sinh, chẳng hạn như các trung tâm GDTX, các trường CĐ, trung cấp, hệ thống các trường ngoài công lập… Theo Sở GD-ĐT TP HCM, ở kỳ thi lớp 10 năm nay, sau giai đoạn 1, Sở GD-ĐT TP sẽ cân nhắc giai đoạn tuyển sinh bổ sung.

Là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cho biết mức độ khó của đề thi năm 2026 được cân nhắc cho phù hợp năng lực chung của thí sinh cả 3 khu vực. Đề thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM năm 2026 sẽ được biên soạn theo dạng mở. Trong đó, đề thi hướng đến yêu cầu thí sinh phải biết tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn, biết đánh giá, phản biện. Nếu thí sinh học theo kiểu cũ, "học tủ, học vẹt" thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của đề thi năm nay.

Nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 sẽ nằm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bậc THCS, chủ yếu ở lớp 8 và 9. Đề được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực thí sinh, không đơn thuần là kiểm tra các kiến thức môn học một cách thuần túy.

Thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi Sáng 29-5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Trong buổi làm thủ tục dự thi, các hội đồng đặc biệt lưu ý thí sinh thời gian có mặt tại điểm thi. Nếu đến muộn quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi buổi đó. Trong khi đó, nguyên tắc tuyển sinh của Hà Nội yêu cầu thí sinh phải tham dự đủ 3 bài thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ mới đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 công lập. Một trong những yêu cầu quan trọng là kiểm tra đề thi ngay sau khi nhận đề. Trong vòng 5 phút kể từ thời điểm tính giờ làm bài, nếu phát hiện đề bị thiếu trang, in mờ, rách hoặc có lỗi kỹ thuật, thí sinh phải báo ngay với giám thị để được xử lý. Y.Anh



