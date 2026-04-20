Gần 157.000 cán bộ Đoàn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19-4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với gần 500 đại biểu tham gia trực tiếp, kết nối trực tuyến tới hơn 40 điểm cầu cấp tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn tại khu vực miền Trung, miền Nam; tới 4.094 điểm cầu đoàn cấp xã, phường, đặc khu, đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với sự tham dự của 156.922 cán bộ Đoàn các cấp.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là văn kiện chính trị có ý nghĩa định hướng lớn mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể về trách nhiệm hành động. Đó là trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, xung kích trong chuyển đổi số, tham gia xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời đại mới, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS-TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt chuyên đề "Những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng"; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết quán triệt chuyên đề "Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".

Trong đó, Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được xác lập gồm 7 chương trình, 105 nhóm nội dung, giải pháp và 16 chỉ tiêu, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định.

Các nội dung trọng tâm của Chương trình hành động bao gồm: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên nền tảng số; phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo và nền tảng số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục; củng cố, phát triển Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các câu lạc bộ lý luận trẻ.

Chương trình cũng đặt ra mục tiêu trong năm 2026 bảo đảm 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt nghị quyết và ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.