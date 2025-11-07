Gần 2.500 VĐV quốc tế tham dự Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025

Lễ khai mạc Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 đã diễn ra sáng 7-11 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Lễ khai mạc Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025. Ảnh: CTV

Mùa giải 2025 chào đón số lượng VĐV quốc tế tăng đột biến với 2.500 VĐV quốc tế đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng gần gấp đôi so với mùa giải 2024. Con số tăng trưởng ấn tượng đã cho thấy tầm vóc của giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội - giải chạy có số lượng vận động viên quốc tế lớn nhất tại Việt Nam, khẳng định sức hút mạnh mẽ, cũng như cơ hội vươn tầm quốc tế của Marathon Việt Nam

Diễn ra từ ngày 7 đến 9-11 với ngày chạy chính thức vào ngày 8-11 cho cự ly 5 km của người trưởng thành và 2,1 km của trẻ em; ngày 9-11 cho 3 cự ly 42 km (marathon), 21 km (half marathon) và 10 km.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải 2025 là việc thiết lập điểm Xuất phát - Về đích tại Cung thể thao Quần Ngựa, mở ra cung đường ven hồ Tây dài gần 10 km hoàn toàn bằng phẳng. Đây được xem là một trong những cung đường đẹp và lý tưởng nhất Thủ đô, giúp các vận động viên có cơ hội tăng tốc, bứt phá thành tích cá nhân.

PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, cho biết: "Việc lựa chọn điểm Xuất phát - Về đích mới tại Cung Thể thao Quần Ngựa không chỉ tối ưu trải nghiệm cho VĐV, mà còn tạo nền tảng cho mục tiêu quy mô hàng chục ngàn người tham gia trong tương lai, tiệm cận các giải chạy lớn trên thế giới".

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 có số lượng VĐV quốc tế tăng đột biến với 2.500 VĐV quốc tế đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: CTV

Với thông điệp "Bứt phá, vươn xa - Together, we run further", giải chạy có nhà tài trợ chính là ngân hàng Standard Chartered. Với hơn 120 năm hiện diện tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng đất nước và cộng đồng trong hành trình nâng tầm Marathon Việt Nam cũng như tạo cơ hội để các VĐV trong nước được tranh tài trên các sân chơi quốc tế. Hệ giải thưởng phong phú, dành cho nhiều đối tượng với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỉ đồng cùng nhiều hiện vật giá trị từ các nhà tài trợ là sự tri ân và ghi nhận của ban tổ chức dành tới tất cả các VĐV tham giá giải chạy.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: "Là Nhà Tài Trợ Chính giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, chúng tôi vui mừng khi giải chạy đã và đang trở thành sự kiện quốc tế mang tính biểu tượng của Việt nam và thu hút hàng chục nghìn vận động viên từ khắp nơi trên thế giới, thúc đẩy sự gắn kết của mọi tầng lớp trong xã hội, khuyến khích và tạo động lực cho cộng đồng duy trì lối sống khỏe và lành mạnh. Giải chạy cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của ngân hàng về giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội mà ngân hàng đã và đang thực hiện trong suốt hơn 120 năm qua tại Việt Nam".

Cùng ngày 7-11, khu triển lãm Expo trong khuôn khổ mùa giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2024 cũng đã mở cửa đón khách từ 8 giờ 30 sáng và kéo dài trong suốt 3 ngày sự kiện với sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn, đặc biệt là các thương hiệu liên quan đến thể thao, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện. Nhiều hoạt động cũng như các chương trình quà tặng hấp dẫn và giá trị sẽ được diễn ra tại các gian hàng hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho các vận động viên, khách tham dự cùng gia đình vào ngày nghỉ cuối tuần. Việc phân bổ các cự ly trong 2 ngày chạy là sự tuân thủ chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho VĐV và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 được cho mang lại nguồn lợi kinh tế trực tiếp lên tới hàng trăm tỉ đồng chỉ trong 3 ngày diễn ra giải, thông qua chi tiêu của hàng chục ngàn VĐV cho lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và mua sắm. Không chỉ đóng góp cho du lịch, giải còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Hà Nội - một thành phố ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, nhưng cũng đầy sức sống hiện đại - đến với bạn bè thế giới.



