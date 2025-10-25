Gần 25.500 doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT

BHXH TP Hà Nội vừa công bố danh sách 25.499 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ hai tháng trở lên, tính đến hết ngày 30-9-2025.

Người dân làm thủ tục liên quan đến BHXH. Ảnh: BHXH Hà Nội

Tổng số tiền nợ lên tới hàng trăm tỉ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi an sinh của hàng nghìn người lao động trên địa bàn.

Nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài hàng chục tháng, thậm chí nhiều năm, khiến người lao động có nguy cơ bị gián đoạn các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, thất nghiệp, đồng thời gây mất cân đối quỹ bảo hiểm, ảnh hưởng công tác an sinh xã hội.

Dẫn đầu danh sách là CTCP Anh ngữ Apax (149 Trung Kính, phường Yên Hòa) với 68 tháng chậm đóng, số tiền gần 63,4 tỉ đồng. Tiếp theo là CTCP LILAMA3 (số 86 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh) nợ 69 tháng, tổng cộng 48,7 tỉ đồng, và CTCP Cầu 12 chậm đóng 99 tháng, số tiền gần 29,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn 19 doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 10 - 26 tỉ đồng, như CTCP Sông Đà 6, CTCP 116 - CIENCO 1, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment, CTCP Đầu tư cơ khí và xây dựng Hà Nội...

Có 28 doanh nghiệp khác chậm đóng từ 5 - 10 tỉ đồng, trong đó có HTX Thành Công, CTCP LISOHAKA, CTCP Siêu Chung Kỳ, CTCP Sông Đà 4, Công ty TNHH MTV Thiết bị Giáo dục Nghề nghiệp,...

Liên quan vấn đề này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 274/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 6-10-2025) và có hiệu lực từ ngày 30-11-2025, quy định chi tiết việc chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHXH.

Theo nghị định, doanh nghiệp chậm đóng vì lý do bất khả kháng như thiên tai nghiêm trọng, hỏa hoạn lớn, dịch bệnh nguy hiểm, tình trạng khẩn cấp… sẽ không bị xử lý như hành vi trốn đóng. Tuy nhiên, phía nhưng phải có hồ sơ chứng minh và gửi trước ngày 25 hàng tháng đến cơ quan BHXH khi nhận được văn bản đôn đốc.



