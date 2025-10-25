HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Gần 25.500 doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT

D.Thu

(NLĐO) - Gần 25.500 doanh nghiệp tại Hà Nội chậm đóng BHXH, BHYT nhiều đơn vị nợ kéo dài hàng chục tháng với số tiền lên tới hàng chục, hàng trăm tỉ đồng.

BHXH TP Hà Nội vừa công bố danh sách 25.499 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ hai tháng trở lên, tính đến hết ngày 30-9-2025.

Gần 25.500 doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục liên quan đến BHXH. Ảnh: BHXH Hà Nội

Tổng số tiền nợ lên tới hàng trăm tỉ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi an sinh của hàng nghìn người lao động trên địa bàn.

Nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài hàng chục tháng, thậm chí nhiều năm, khiến người lao động có nguy cơ bị gián đoạn các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, thất nghiệp, đồng thời gây mất cân đối quỹ bảo hiểm, ảnh hưởng công tác an sinh xã hội.

Dẫn đầu danh sách là CTCP Anh ngữ Apax (149 Trung Kính, phường Yên Hòa) với 68 tháng chậm đóng, số tiền gần 63,4 tỉ đồng. Tiếp theo là CTCP LILAMA3 (số 86 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh) nợ 69 tháng, tổng cộng 48,7 tỉ đồng, và CTCP Cầu 12 chậm đóng 99 tháng, số tiền gần 29,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn 19 doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 10 - 26 tỉ đồng, như CTCP Sông Đà 6, CTCP 116 - CIENCO 1, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment, CTCP Đầu tư cơ khí và xây dựng Hà Nội...

Có 28 doanh nghiệp khác chậm đóng từ 5 - 10 tỉ đồng, trong đó có HTX Thành Công, CTCP LISOHAKA, CTCP Siêu Chung Kỳ, CTCP Sông Đà 4, Công ty TNHH MTV Thiết bị Giáo dục Nghề nghiệp,...

Liên quan vấn đề này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 274/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 6-10-2025) và có hiệu lực từ ngày 30-11-2025, quy định chi tiết việc chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHXH.

Theo nghị định, doanh nghiệp chậm đóng vì lý do bất khả kháng như thiên tai nghiêm trọng, hỏa hoạn lớn, dịch bệnh nguy hiểm, tình trạng khẩn cấp… sẽ không bị xử lý như hành vi trốn đóng. Tuy nhiên, phía nhưng phải có hồ sơ chứng minh và gửi trước ngày 25 hàng tháng đến cơ quan BHXH khi nhận được văn bản đôn đốc.


Apax Leaders nợ BHXH, BHYT gần 62 tỉ đồng

Apax Leaders nợ BHXH, BHYT gần 62 tỉ đồng

(NLĐO) - Chuỗi trung tâm tiếng Anh Apax Leaders, từng do ông Nguyễn Ngọc Thủy điều hành, đang nợ gần 62 tỉ đồng BHXH, BHYT... sau hơn 5 năm chậm đóng.

Yêu cầu Công ty Minh Hoàng 2 lập tức thanh toán nợ BHXH

Công ty Minh Hoàng 2 ở tỉnh Quảng Nam nợ đóng BHXH hơn 10 tỉ đồng, khiến hàng trăm công nhân vất vả đòi quyền lợi

Không khắc phục nợ BHXH, BHYT trước ngày 30-6, doanh nghiệp sẽ bị chế tài nặng

(NLĐO)- Từ ngày 1-7, doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải nộp số tiền 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày chậm đóng, trốn đóng

