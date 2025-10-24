Gần 3.000 tỉ đồng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, thay cầu 120 năm tuổi

Sở Xây dựng TP HCM vừa kiến nghị UBND TP HCM cho chủ trương đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1.

Đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên ùn ứ sáng- chiều

Theo Sở Xây dựng, đường Nguyễn Tất Thành là tuyến huyết mạch nối trung tâm thành phố với khu vực phía Nam hiện thường xuyên ùn tắc do chưa được đầu tư theo lộ giới quy hoạch 30 - 40 m. Tuyến đường này có chiều dài 1,938 km, đóng vai trò quan trọng trong kết nối khu vực cảng và trung tâm.

Cầu Tân Thuận 1, dài 241 m với 2 làn xe, được xây dựng từ năm 1905, đến nay đã khai thác khoảng 120 năm và vượt quá niên hạn sử dụng.

Do đó, Sở Xây dựng đề xuất xây cầu mới thay thế, đồng thời mở rộng toàn tuyến đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, với chiều dài khoảng 2,5 km.

Quy mô dự án gồm mở rộng mặt đường từ 6 - 8 làn xe, xây dựng hầm chui tại nút giao Hoàng Diệu quy mô tối thiểu 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến là 2.950 tỉ đồng.

Dự kiến đường Nguyễn Tất Thành sẽ được mở rộng từ 6-8 làn xe

Để đảm bảo tính đồng bộ và tổng thể về quy hoạch, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố giao Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị trong tháng 10-2025.

Đồng thời, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát và tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch - kiến trúc khu vực bờ Tây sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến cảng container quốc tế Việt Nam, gồm công viên công cộng đa chức năng và các cảng thủy nội địa hành khách.

Cầu Tân Thuận 1 hơn 120 năm tuổi được đề xuất xây mới

Theo quy hoạch chung TP HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường ven sông Sài Gòn đoạn trùng với đường Nguyễn Tất Thành sẽ là trục giao thông mới, chia sẻ áp lực lưu thông với các tuyến Bắc – Nam hiện hữu. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng tính đến việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với quy mô 6 làn xe, có nhánh kết nối với đầu cầu Tân Thuận 1 (mới) và tuyến metro số 7 đi từ ga Thủ Thiêm về khu Nam thành phố.

Cầu Thủ Thiêm 3, tuy đã được đề xuất trước đây, nhưng theo đánh giá, việc kết nối với đường Nguyễn Tất Thành sẽ gặp khó khăn. Dự án này sẽ được nghiên cứu trong tổng thể quy hoạch cảnh quan dọc sông Sài Gòn, cùng với các hạng mục như công viên công cộng đa chức năng, cảng hành khách quốc tế và phát triển khu đô thị định hướng giao thông (TOD) quanh nhà ga metro.

Hiện hồ sơ báo cáo tiền khả thi của dự án cầu Thủ Thiêm 4 đã được Sở Xây dựng hoàn thiện và xin ý kiến Bộ Xây dựng về tĩnh không thông thuyền. Sau khi có ý kiến, Sở sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND TP HCM báo cáo HĐND thành phố xem xét trong tháng 12-2025.

Tuyến Tramway dọc đường Nguyễn Tất Thành cũng được đưa vào nghiên cứu trong tổng thể quy hoạch cảnh quan bờ Tây sông Sài Gòn, hướng tới việc hình thành một trục giao thông với cảnh quan đồng bộ, hiện đại và mang bản sắc đô thị ven sông của TP HCM.