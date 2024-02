Gần 4.500 tân binh Thủ đô hào hứng lên đường nhập ngũ

Năm 2024, Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng 200 công dân so với năm 2023); 794 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số tân binh nhập ngũ năm nay, có 2.425 tân binh (65% so với chỉ tiêu giao quân) có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; có 1.471 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ