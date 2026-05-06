Vùng miền

Gần 500 m đường, thi công gần 1 năm chưa xong

Bài và ảnh: Bích Vân

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường Đàm Thanh 10 đã thi công gần 1 năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện

Tình trạng thi công kéo dài tại tuyến đường Đàm Thanh 10, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng đang gây nhiều bức xúc cho người dân khi dự án triển khai kéo dài nhưng chưa hoàn thành, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường Đàm Thanh 10 đã thi công gần 1 năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Ghi nhận thực tế cho thấy tuyến đường này thi công dang dở, mặt đường rộng nhưng chưa được thảm nhựa, chủ yếu là lớp đá dăm và đất nên khá gồ ghề. Hai bên đường còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, nhiều đoạn lề đường chưa hoàn thiện, xuất hiện các đống đá và rãnh đất chưa san lấp.

Trong điều kiện thời tiết nắng, mặt đường phát sinh nhiều bụi; khi mưa xuống, tuyến đường trở nên lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại. Trong khi đó, nhân lực thi công tại công trình rất hạn chế, số lượng công nhân làm việc thường xuyên tại hiện trường chỉ khoảng 3 người, khiến tiến độ dự án chậm chạp.

Thi công đường Đàm Thanh 10: Gần 1 năm vẫn chưa hoàn thành , người dân bức xúc - Ảnh 1.

Đường Đàm Thanh 10 chưa đến 500 m nhưng thi công “rùa bò”, gây ảnh hưởng việc đi lại và sinh hoạt của người dân

Người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý, đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm điều kiện đi lại và môi trường sống.

Liên quan nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (Ban Quản lý) - chủ đầu tư - cho biết tuyến đường Đàm Thanh 10 có tổng chiều dài hơn 432 m, giao cắt với đường sắt Bắc - Nam và đang được thi công.

Việc thi công tuyến đường này được chia làm 2 đoạn. Đoạn thứ nhất dài gần 340 m, từ khu A vệt biệt thự Xuân Thiều - Nam Ô đến tuyến đường sắt. Đối với đoạn này, đến tháng 11-2025, Lữ đoàn 575 mới thống nhất bàn giao mặt bằng. Sau đó, đơn vị thi công đã triển khai và hoàn thành các hạng mục - gồm cấp phối đá dăm, bó vỉa và hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến.

Đoạn thứ hai dài hơn 92 m, từ khu vực giáp đường sắt đến giao với đường Nguyễn Lương Bằng, hiện chưa thể thi công hoàn chỉnh do vướng hạ tầng kỹ thuật. Ban Quản lý đang phối hợp với các đơn vị viễn thông để di dời hệ thống cáp ngầm. Đồng thời, đơn vị cũng làm việc với ngành điện lực để di dời trạm biến áp trung thế nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng. Sau khi hoàn tất việc di dời, dự án mới có thể tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Trước tình trạng bụi phát sinh trong quá trình thi công, Ban Quản lý cho biết đã đề nghị nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu, như thường xuyên tưới nước mặt đường trong những ngày nắng nóng nhằm hạn chế bụi bay vào khu dân cư.

Ban Quản lý cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

