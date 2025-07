Gần 600 học viên cảnh sát đồng diễn trống hội tại SVĐ Hàng Đẫy

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7-7 đến 15-7, nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025

Giải do Bộ Công an chủ trì, với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị (X03), Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam (VFF). Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đồng hành và tài trợ giải.

Chủ nhà của giải năm nay là hai đội CAND Việt Nam I và CAND Việt Nam II. Trong đó có 05 nước ASEAN cử đội tham dự là Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan và Timor Leste và 01 đội ngoài khối duy nhất là Úc (có Liên đoàn bóng đá thuộc Đông Nam Á).

Giải đấu chia làm 2 bảng, cụ thể: Bảng A thi đấu tại sân Hàng Đẫy, gồm các đội: CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia. Bảng B thi đấu tại sân PVF ở Hưng Yên, gồm: CAND Việt Nam II, Úc, Singapore, Timor Leste.

Ngay sau Lễ khai mạc, cuộc so tài giữa hai đội Công an Nhân dân Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã diễn ra tại Sân vận động Hàng Đẫy.

Phần thưởng cho ngôi vô địch giải đấu là 30.000 USD, đội Á quân được nhận 15.000 USD và 2 đội đồng hạng ba được nhận 5.000 USD mỗi đội.