Gần 8.000 người tham gia Ngày hội kết nối Phát triển Giáo dục Mầm non tại Bình Chánh

Ngày 29-8, tại huyện Bình Chánh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM phối hợp UBND huyện Bình Chánh, tổ chức Ngày hội kết nối Phát triển Giáo dục Mầm non năm học 2024-2025.

Ngày hội thu hút gần 8.000 người thuộc chuyên viên Phòng GD&ĐT phụ trách bậc học mầm non 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các đơn vị mầm non trực thuộc, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập và chủ nhóm/lớp độc lập…

Bí thư huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Nam tham quan gian hàng tại ngày hội

Ngày hội kết nối Phát triển giáo dục Mầm non là cơ hội để các cơ sở giáo dục chia sẻ các giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu trong môi trường chuyển đổi số, chia sẻ sản phẩm, tài liệu, trang thiết bị đã thí điểm thành công trong công tác quản lý nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở có thêm thông tin trong việc phối hợp, tiếp cận, giao lưu và chia sẻ mô hình hoạt động.

Ông Lê Như Hải Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực để các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện có cơ hội tiếp cận giao lưu, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm, qua đó giúp cán bộ quản lý giáo viên có góc nhìn mới trong môi trường giáo dục mầm non.

Tại ngày hội, các đại biểu tham dự được tham khảo, tìm hiểu về các hình thức, phương pháp, ứng dụng mô hình giáo dục tiên tiến đến từ 8 công ty, trường mầm non có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non trên địa bàn TP HCM, như: "Tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính hướng nghiệp cho trẻ mầm non", "Công tác đánh giá khảo sát làm quen Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo theo Thông tư 50 và chuẩn Quốc tế Pearson", giải pháp "Nâng cao năng lực chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động giáo dục dành cho giáo viên mầm non"...

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM Lê Thụy Mỵ Châu mong muốn các cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Ngày hội với tinh thần phát huy tính chủ động trong kết nối các đơn vị giáo dục để tổ chức thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc; thông qua Ngày hội có giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục trẻ theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của trẻ phù hợp với chương trình giáo dục mầm non và với địa phương nhằm nâng vao chất lượng giáo dục mầm non thành phố và đáp ứng xu thế giáo dục thời đại mới.