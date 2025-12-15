Gắn kết tình quân dân ở biên cương Tổ quốc

Mục đích của các chương trình là chắp cánh ước mơ cho hàng trăm em nhỏ vùng biên.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đóng tại xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nhiều năm qua, đơn vị không chỉ chắc tay súng bảo vệ phên dậu Tổ quốc mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều em nhỏ thiếu vắng tình thương cha mẹ.

Chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ

Sau 6 năm được Bộ đội Biên phòng nuôi dưỡng, Hồ Lanh (15 tuổi, người Bru - Vân Kiều ở bản Ka Định, xã Dân Hóa) vượt gần 180 km đường rừng để có mặt tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị, tiếp tục theo đuổi những năm học phổ thông còn lại.

Hành trang của Lanh chỉ vỏn vẹn chiếc ba lô nhỏ, vài bộ quần áo, tấm chăn, mấy cuốn vở… - đều do các chú bộ đội chuẩn bị. Mắt Lanh ánh lên khát vọng học tập để thi vào Học viện Biên phòng, để trở thành người bảo vệ bản làng như những "người cha quân hàm xanh" đã cưu mang em suốt những năm qua.

Cha mẹ chia tay khi Lanh mới vào lớp 1. Mẹ em đi bước nữa, rồi sang Lào làm thuê, để con lại nhờ bà ngoại già yếu chăm sóc. Cái nghèo, cái đói bủa vây, tưởng chừng tương lai Lanh sẽ chỉ quanh quẩn ở bản làng heo hút.

Năm 2019, Đồn Biên phòng Cha Lo nhận Lanh làm "con nuôi". Từ đó, em có chỗ ăn ở ổn định, được các chú bộ đội đưa đón đến trường, quan tâm từng bữa cơm, giấc ngủ. Những năm cấp II, để Lanh tiện đến lớp, đồn biên phòng còn góp tiền mua chiếc xe đạp, chắp cánh cho hành trình vượt khó của cậu học trò nghèo.

Hồ Cu Ba (15 tuổi, người Chứt ở bản Tà Lèng, xã Dân Hóa) cũng được Đồn Biên phòng Cha Lo cưu mang từ nhỏ. Khi mới lên lớp 1, em mất cha vì tai nạn giao thông, rồi mẹ đi bước nữa. Không để Ba phải sống trong tuổi thơ bơ vơ, tháng 8-2019, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cha Lo nhận em về nuôi.

Ở đồn biên phòng, Ba được các chú bộ đội chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ, cuối tuần chở về thăm mẹ. Từ đôi dép mới, bộ đồng phục tinh tươm đến quyển sách, cây bút… của em, tất cả đều chất chứa tình thương của những người lính quân hàm xanh. "Với cháu, các chú bộ đội như người cha trong gia đình" - em bày tỏ.

Giờ đây, Ba ấp ủ ước mơ sẽ học thật tốt để thi vào đại học ngành quản trị kinh doanh, sau này trở về giúp bản làng phát triển. Hành trình ấy dù còn dài và gian nan nhưng với vòng tay chở che của Bộ đội Biên phòng, khát vọng của em sẽ sớm trở thành hiện thực.

Hồ Cu Ba được các chú bộ đội Đồn Biên phòng Cha Lo nuôi dưỡng, chăm sóc, đưa đón đến trường

Tiếp tục duy trì, mở rộng

Thượng tá Nguyễn Xuân Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cha Lo, cho biết tuổi thơ của nhiều em nhỏ ở vùng biên này còn đầy khó khăn. Những em như Hồ Lanh, Hồ Cu Ba... thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ. Vì thế, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã chở che, bù đắp tình cảm cho các em như chính người thân trong gia đình. Đó cũng là một trong những việc gắn kết tình quân dân.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thành tâm sự: "Chúng tôi không chỉ lo cho các cháu bữa ăn, manh áo mà còn dạy kỹ năng sống, dạy cách biết yêu thương, sẻ chia và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Với chúng tôi, các cháu không chỉ là "con nuôi" mà thật sự là con cháu trong gia đình".

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, từ năm 2016 đến nay, chương trình "Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi đồn biên phòng" được cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh thực hiện. Chương trình đã chắp cánh ước mơ cho hàng trăm học sinh nghèo vùng biên. Kinh phí chăm lo cho các em nhỏ được trích trực tiếp từ lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ, với mức 500.000 đồng/tháng/em. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là tấm lòng sẻ chia, là trách nhiệm của những người lính nơi phên dậu Tổ quốc.

Các đơn vị biên phòng còn phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp kèm cặp, đón đưa các em đến trường. Họ thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và giáo viên để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện; hướng dẫn các em kỹ năng sống, rèn tính tự giác, chăm chỉ… - điều mà nhiều đứa trẻ vùng biên thiếu thốn tình thương gia đình khó có được.

Từ vòng tay ấy, nhiều em nhỏ đã viết nên "câu chuyện cổ tích" đời mình. Cao Thị Lệ Hằng - ngụ bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú - được Đồn Biên phòng Cà Xèng nuôi dưỡng đã trở thành người Rục đầu tiên trúng tuyển đại học, nay là sinh viên năm 3 Trường ĐH Quảng Bình. Nguyễn Anh Vũ, được Đồn Biên phòng Roòn nuôi dưỡng từ nhỏ, hiện là sinh viên Học viện Biên phòng... Bên cạnh đó, hàng trăm con em đồng bào Vân Kiều, Pa Kô, Chứt… được tiếp thêm động lực đến trường với khát vọng trở thành người có ích cho xã hội.

"Nhiều cháu từng có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì gia cảnh quá khó khăn, thiếu thốn. Nhờ Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, các cháu đã tiếp tục đến lớp, một số còn thi đỗ đại học. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình, không để cháu nào ở biên giới bị bỏ lại phía sau" - đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh.

Chắp cánh ước mơ Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, các đơn vị trực thuộc đang nhận nuôi, hỗ trợ hàng trăm học sinh vùng biên, kể cả các em nhỏ người Lào. Trong đó, chương trình "Con nuôi đồn biên phòng" nhận nuôi 44 em; "Nâng bước em đến trường" hỗ trợ 146 em (500.000 đồng/tháng/trường hợp) cho đến khi học xong lớp 12, từ nguồn kinh phí của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng ở Quảng Trị còn nhận nuôi 25 em nhỏ và hỗ trợ 289 em từ nguồn hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia. Việc này không chỉ giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện để trưởng thành, đóng góp cho quê hương mà còn lan tỏa nghĩa cử nhân văn của những người lính quân hàm xanh.



