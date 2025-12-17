Gắn mã QR cho cây trội trong rừng đặc dụng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Gắn mã QR cho cây trội trong rừng đặc dụng

Bài và ảnh: ĐỨC NGHĨA

Những loài cây bản địa được chọn gắn mã QR đều có giá trị cao về sinh thái, kinh tế và bảo tồn

Cùng với việc gắn mã QR cho cây trội, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đang tiến tới xây dựng rừng giống chuyển hóa các loài bản địa nhằm bảo tồn nguồn gien, cung cấp nguồn giống và phục hồi sinh thái.

Trong khuôn khổ Dự án "Mây Tre Keo bền vững - IKEA 7.2" do Tổ chức WWF - Việt Nam tài trợ, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát cây trội - cây tốt nhất trong loài - để phục vụ xây dựng rừng giống chuyển hóa các loài cây bản địa. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn nguồn gien, phát triển giống cây trồng bản địa và cung cấp nguồn giống chất lượng cho trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 4 đến tháng 8-2025, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã triển khai khảo sát tại 4 tiểu khu thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Trong quá trình này đơn vị đã ghi nhận, lập hồ sơ đề nghị công nhận 20 cây trội thuộc 5 loài bản địa có khả năng nhân giống, bảo tồn nguồn gien. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị sau đó đã có quyết định công nhận 20 cây thuộc 5 loài, gồm: đỉnh tùng, quế rành, sòi tía lá tròn, sòi tía lá nhỏ và xoan nhừ là cây trội.

Gắn mã QR cho cây trội trong rừng đặc dụng - Ảnh 1.

Lắp bảng thông tin có gắn mã QR trên cây trội trong rừng đặc dụng để thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi và bảo vệ

Những loài cây bản địa được chọn đều có giá trị cao về sinh thái, kinh tế và bảo tồn. Trong đó, quế rành là loài đa mục đích, vừa mang lại giá trị kinh tế vừa cho nguồn cây giống chất lượng; sòi tía và xoan nhừ có khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt tốt, phù hợp việc trồng phục hồi rừng; đặc biệt, đỉnh tùng là loài thực vật có nguồn gien quý hiếm, độc đáo và mang giá trị bảo tồn cao. Để thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi và bảo vệ các cây trội, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã phối hợp với WWF - Việt Nam lắp đặt bảng thông tin có gắn mã QR cho từng cây.

Việc điều tra và công nhận cây trội tại rừng đặc dụng Nam Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn góp phần khắc phục tình trạng thiếu giống bản địa chất lượng cao, bảo tồn nguồn gien quý, nâng cao đa dạng sinh học và tạo nền tảng phục hồi rừng tự nhiên. Kết quả này còn mở ra hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm, giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo