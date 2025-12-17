Gắn mã QR cho cây trội trong rừng đặc dụng

Cùng với việc gắn mã QR cho cây trội, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đang tiến tới xây dựng rừng giống chuyển hóa các loài bản địa nhằm bảo tồn nguồn gien, cung cấp nguồn giống và phục hồi sinh thái.

Trong khuôn khổ Dự án "Mây Tre Keo bền vững - IKEA 7.2" do Tổ chức WWF - Việt Nam tài trợ, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát cây trội - cây tốt nhất trong loài - để phục vụ xây dựng rừng giống chuyển hóa các loài cây bản địa. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn nguồn gien, phát triển giống cây trồng bản địa và cung cấp nguồn giống chất lượng cho trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 4 đến tháng 8-2025, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã triển khai khảo sát tại 4 tiểu khu thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Trong quá trình này đơn vị đã ghi nhận, lập hồ sơ đề nghị công nhận 20 cây trội thuộc 5 loài bản địa có khả năng nhân giống, bảo tồn nguồn gien. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị sau đó đã có quyết định công nhận 20 cây thuộc 5 loài, gồm: đỉnh tùng, quế rành, sòi tía lá tròn, sòi tía lá nhỏ và xoan nhừ là cây trội.

Lắp bảng thông tin có gắn mã QR trên cây trội trong rừng đặc dụng để thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi và bảo vệ

Những loài cây bản địa được chọn đều có giá trị cao về sinh thái, kinh tế và bảo tồn. Trong đó, quế rành là loài đa mục đích, vừa mang lại giá trị kinh tế vừa cho nguồn cây giống chất lượng; sòi tía và xoan nhừ có khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt tốt, phù hợp việc trồng phục hồi rừng; đặc biệt, đỉnh tùng là loài thực vật có nguồn gien quý hiếm, độc đáo và mang giá trị bảo tồn cao. Để thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi và bảo vệ các cây trội, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã phối hợp với WWF - Việt Nam lắp đặt bảng thông tin có gắn mã QR cho từng cây.

Việc điều tra và công nhận cây trội tại rừng đặc dụng Nam Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn góp phần khắc phục tình trạng thiếu giống bản địa chất lượng cao, bảo tồn nguồn gien quý, nâng cao đa dạng sinh học và tạo nền tảng phục hồi rừng tự nhiên. Kết quả này còn mở ra hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm, giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên.



