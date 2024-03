Trên thị trường ngoại tệ, giá USD ở các ngân hàng thương mại tăng trở lại vào sáng nay. Vietcombank báo giá USD mua vào 24.570 đồng/USD, bán ra 24.910 đồng/USD, tăng 40 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD hạ nhiệt so với những hôm trước khi được mua vào 25.480 đồng/USD, bán ra 25.560 đồng/USD, thấp hơn 100 USD so với vùng đỉnh 25.700 đồng những ngày trước.