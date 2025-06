Gặp cựu sao phim người lớn, ca sĩ bị nghi mua dâm

Truyền thông Hàn Quốc ngày 19-6 thông tin một báo cáo đã được đệ trình lên Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul - Hàn Quốc chống lại Ju Hak-nyeon. Theo đó, người đệ đơn khiếu nại ẩn danh yêu cầu điều tra về cáo buộc mua dâm của thần tượng này.

Nam ca sĩ Ju Hak-nyeon, cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng đình đám The Boyz

"Dựa trên các báo cáo gần đây của phương tiện truyền thông, Ju Nak-neyon đã thừa nhận cáo buộc mua dâm thông qua công ty quản lý của mình. Một nhà sản xuất khác tại công ty cũng đã bị cách chức sau khi cáo buộc mua dâm xuất hiện. Mặc dù vụ việc nói trên xảy ra ở Tokyo - Nhật Bản, Ju Hak-nyeon cũng cần bị pháp luật trừng phạt vì hành vi mua dâm bên ngoài Hàn Quốc với tư cách công dân Hàn Quốc" - nội dung đơn khiếu nại có đoạn viết.

Trước đó, vào ngày 18 - 6, Công ty ONE HUNDRED của nhóm The Boyz đã thông báo Ju Hak-nyeon sẽ rời khỏi nhóm cũng như rời công ty do những vấn đề liên quan đến "đời sống riêng tư".

Mọi chuyện bắt đầu từ bức ảnh chụp Ju Hak-nyeon ở quán bar cùng Asuka Kirara - cựu ngôi sao phim người lớn Nhật Bản. Bức ảnh gây xôn xao dư luận. Một số nguồn tin khẳng định ảnh chụp tại Tokyo - Nhật Bản ngày 29 và 30-5.

Ngày 19-6, mọi ồn ào quanh cáo buộc mua dâm lan tỏa, Ju Hak-nyeon đã lên tiếng qua bài đăng trên trang cá nhân phủ nhận mọi cáo buộc. Anh gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì những tin tức tiêu cực khiến mọi người lo lắng.

Nam ca sĩ trẻ giải thích thời điểm trên có tụ tập uống rượu với một người quen. Anh có đến địa điểm được đề cập nhưng không tham gia bất kỳ hình thức mua dâm hay hoạt động bất hợp pháp nào như những tin đồn lan tỏa.